ادامه عملیات مرمت و بازسازی عمارت خسروآباد سنندج

علی فعله گری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: عملیات مرمت و بازسازی عمارت خسروآباد سنندج در سال گذشته با هزینه اعتباری بیش از سه میلیارد ریال ادامه یافته است.

وی افزود: عملیات مرمت و باسازی این بنای قدیمی از سه سال گذشته با تملک آن آغاز شده و در سال جاری نیز همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان عنوان کرد: سال گذشته لایه برداری، احیاء درب و پنجره، زهکشی کل مجموعه، اصلاح وروری معابر اطراف عمارت و تبدیل آنها به سنگ فرش اجرا شده است.

فعله گری با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته برای بازسازی و مرمت عمارت خسروآباد گفت: احیاء فضاهای تخریب شده داخلی ساختمان و همچنین گچ کاری و گل کاری دیوارهای این بنا از دیگر اقداماتی که در سال گذشته انجام شده و همچنان در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

وی بیان داشت: همچنین مطالعات آسیب شناسی و مرمتی مجموعه به صورت کامل اواخر سال گذشته پایان گرفت که امیدواریم با تامین اعتبار به موقع روند بازسازی و مرمت آن با سرعت هر چه تمامتر دنبال شود.

مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان خاطرنشان کرد: در صورت تامین به موقع اعتبار مرمت و بازسازی عمارت خسروآباد سنندج تا سال 89 به پایان خواهد رسید.

عمارت خسروآباد سنندج از شاخص ترین بنای تاریخی استان کردستان است که به عنوان مقر حکومت والیان اردلان مورد استفاده قرار می گرفت و تزئینات معماری در این بنا شامل گچ بری، آجرکاری، ارسی های زیبا و حوض چلیپا شکل داخل عمارت در کنار فضای سبز از ویژگی های منحصر به فرد این بناست.

تملک عمارت خسروآباد سنندج از جمله مصوبات دور اول سفر هئیت دولت به کردستان بود که سال 85 به صورت 100 درصد اجرا شد.