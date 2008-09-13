به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به نقل از دکتر مهران اسماعیلی مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) اعلام کرد: در راستای فعالیتهای پژوهشی این مرکز تاکنون ده نشست علمی در موضوعات مختلف برگزار کرده است.



اسماعیلی با بیان اینکه هم اکنون هفت تحقیقات علمی نیز منتشر شده است، افزود: این تحقیقات شامل پیامبر و یهود حجاز، تحلیل تاریخی نشانه های ظهور، خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه های شیعی در عصر امامان، اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی امامیه در عصر غیبت صغری، نقد و بررسی گزارشهای زندگی پیش از بعثت پیامبر اسلام است .

مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) یادآور شد: کار تحقیقاتی فرهنگ و تمدن اسلامی در ماوراء النهر از سقوط سامانیان تا حمله مغول که به موضوعات علوم معماری و هنر، آموزش و تاریخ سیاسی آن پرداخته به پایان رسیده و تا آخر سال در اختیار علاقه‌مندان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه قرار می گیرد.

وی تحقیقات امامیه در دوره سلجوقیان ، نهاد ولایت عهدی در دوره اموی و عباسی اول، فرهنگ و تمدن شیعی در مغرب و اندلس را جزء شش تحقیقات در دست اقدام گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) اعلام کرد و گفت: تحقیق سیره تطور صحابه نگاری ، تعامل کلام و دانش تاریخ از دیگر تحقیقاتی است که توسط پژوهشگران گروه فرهنگ و تمدن اسلامی در دست اقدام است.