آخرین خبرها از صیادان غرق شده در دریا

وحید زارع ماهفروزی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت عملیات امداد و نجات شناورهای صیادی به دلیل طوفان سحرگاه 22 شهریور ماه سال جاری گفت: ساعت 30 دقیقه بامداد روز جمعه 22 شهریورماه سال جاری، وقوع باد و طوفان شدید دردریای خزر توسط یگان حفاظت منابع آبزی شهرستان نوشهر به اداره کل شیلات مازندارن اطلاع داده شد و با اعلام به موقع به شناورهای صید کیلکا بالغ بر35 فروند شناور توانستند با وجود این شرایط سلامت به ساحل بازگردند.

معاون وزیرجهاد کشاورزی عنوان کرد: از 41 فروند شناور صیادی که در حال فعالیت صید بودند، 35 فروند در شرایط طوفانی با سلامتی کامل به ساحل بازگشتند و خدمه، ملوان و ناخدای دو شناورکه در نزدیکی ساحل لنگر انداخته بودند نیز توسط مدیریت امداد و نجات بنادر و کشتیرانی نجات یافته اند.

وی اعلام کرد: متاسفانه از مجموع 41 فروند شناور صید کیلکا، 4 فروند دراثر این حادثه دردریا غرق شده اند، که البته 9 نفراز 13 نفر خدمه، ملوان، ناخدا و نیروی موتوری که بر روی این تعداد شناورها فعالیت داشتند، توسط نیروهای امداد و نجات به سلامت به ساحل بازگشته اند.

زارع اظهارداشت: از4 نفر باقی مانده، یک نفر فوت شده و با گذشت 36 ساعت از وقوع این حادثه تجسس برای یافتن سه نفرمفقود شده همچنان ادامه دارد و به منظور یافتن این افراد و کسب اطلاعات دقیق تر با ادارات کل استانهای گیلان و گلستان ارتباط برقرار شده است.

وی افزود: برای ادامه تجسس هم اکنون هماهنگیهای لازم با کشور ترکمنستان نیز انجام شده تا درصورت مشاهده موارد مشکوک، با اطلاع رسانی به موقع آنان بتوانیم نیروهای امداد و نجات را عازم کنیم.

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به تشکیل گروه مدیریت امداد و نجات در اداره کل شیلات بابلسر با همکاری ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری مازندران بلافاصله پس از وقوع این حادثه اظهارداشت: به منظور آغاز عملیات گشت زنی و تجسس افراد مفقوده در ابتدای وقوع طوفان و باد بلافاصله فعالیتها از سوی معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران، فرمانده حفاظت منابع شیلات ایران، مدیرکل شیلات مازندارن، مدیرکل هلال احمر، رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه، استانداری و فرمانداری شهرستان و مسئولان استانی آغاز شد.

وی عنوان کرد: با پشتیبانی استانداری مازندران و فعالیت مدیر کل هلال احمر یک فروند بالگرد در روز جمعه بلافاصله به محل اعزام شد و امروزبا گذشت 36 ساعت از این حادثه یک بالگرد دیگر نیز اضافه شده و در مجموع در استان مازندارن حدود 52 شناورمجهز به رادار تجسس زیرآب با همکاری شیلات و بنادر و کشتیرانی به تجسس فعال شده اند.

زارع اعلام کرد: در حال حاضر بالگرد هلال احمرجهت تکمیل عملیات گشت زنی درعمق دریا فعال است و کلیه فعالیتها و تجسس تا اطلاع یافتن از وضعیت افراد مفقود شده ادامه خواهد داشت.