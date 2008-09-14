گدار برای جشنواره وین فیلم کوتاه ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد هانس هرش رئیس جشنواره فیلم وین در گفتگو با روزنامه اتریشی "پروفایل" با اعلام این خبر گفت: حدود 10 سال است تلاش می‌کنم ژان لوک گدار این کار را برای جشنواره وین انجام بدهد.

گدار 78 ساله در 1960 با نخستین فیلم بلند خود "از نفس افتاده" با بازی ژان پل بلموندو و جین سیبرگ به شهرت رسید که از آن به عنوان یکی از آثار پیشرو سینمای موج نو فرانسه در اواخر دهه 1950 و 1960 یاد می‌شود.

فیلم کوتاه او برای جشنواره فیلم وین "فاجعه" نام دارد و 63 ثانیه است. او در این فیلم بخش‌هایی از فیلم کلاسیک "رزمناو پوتمکین" ساخته سرگئی آیزنشتاین فیلمساز روس، یک ترانه قدیمی آلمانی و یک قطعه پیانو از شومان را استفاده کرده است.

گدار که بیش از 50 فیلم در کارنامه دارد، در 1960 برای "از نفس افتاده" جایزه بهترین کارگردان و سال بعد با "یک زن یک زن است" جایزه ویژه و خرس نقره‌ای جشنواره برلین را برد. او بالاخره در 1965 با "آلفاویل" خرس طلایی برلین را گرفت.

گدار در 1983 با "نام کوچک: کارمن" شیر طلا، در 1962 با "گذران زندگی" و 1967 با "چینی" جایزه ویژه داوران جشنواره ونیز را برد. وی شش بار نیز با فیلم‌های خود در بخش مسابقه جشنواره کن حضور داشته که آخرین آن سال 2001 با "ستایش عشق" بود.

فیلم کوتاه گدار از اواسط سپتامبر در سینماهای اتریش به نمایش درمی‌آید و جشنواره فیلم وین از 17 تا 29 اکتبر (26 مهر تا هشتم آبان) برگزار می‌شود.