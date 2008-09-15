به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت اطلاعرسانی بنیاد ملی بازیهای رایانهای اعلام کرد برای اولین بار 35 گوینده حرفهای برای 94 شخصیت بازی در دو هزار خط دیالوگ صحبت کردند. "عصر پهلوانان" با توجه به رکود بازار در اواخر شهریور و مهرماه، اوایل آبان وارد بازار میشود.
از جمله گویندگان این بازی ایرانی میتوان علیمردانی، مجید آقاکریمی، مجید حبیبی، هومن حاجیعبداللهی، حسن همایی، سلیمه قطبی، اعظم چوبدار، سیما رستگاران، کوروش زارعپناه، حامد مدرس، امین الیاسیان، امیر غفارمنش، علی سرور، سهیلا راد، شیوا ایوبی، مهدی نصرتی، حسین حسینیان، احمد نگهبان، محمد داودی، مهلقا باقری، حسین میرزائیان و رضا مرادینژاد را نام برد.
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