آمار خودکشی در ایلام همچنان نگران کننده است

فرمان عزیزنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: طی سالهای 80 تا 83 خودکشی در استان ایلام دارای آمار ثابتی بوده است ولی طی دو سال گذشته میزان خودکشی در استان افزایش یافته است.

وی بیان داشت: از خودکشی های به وقوع پیوسته در استان ایلام بیش از 80 درصد ناموفق هستند و 80 درصد افرادی که اقدام به خودکشی می کنند، مجردند.

این مسئول با اشاره به اینکه خودسوزی زنان به عنوان یک معضل و یکی از راههای خودکشی در استان ایلام طی چند سال گذشته کاهش یافته، خاطر نشان کرد: قرص و مواد شیمایی بیشترین راههای خودکشی افراد در استان ایلام است.

عزیزنیا عنوان کرد: از جمله مهمترین اقدامات بهزیستی استان ایلام در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی به خصوص معضل خودکشی، راه اندازی اوژانس اجتماعی بوده است که به وسیله آن مشاوره رایگان به افراد در معرض آسیبهای اجتماعی داده می شود.

این مسئول مشکلات روحی و روانی و مشکلات خانوادگی را مهمترین عوامل خودکشی در استان ایلام ذکر کرد و یادآور شد: بیکاری، ازدواج و مشکلات اقتصادی از دیگر عواملی است که افراد به دلیل آنها اقدام به خودکشی می کنند.