ایمن سازی ترافیکی 7000 مدرسه پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اظهار کرد: ایمن سازی ترافیکی اطراف مدارس به منظور تردد ایمن و راحت دانش آموزان و حفظ سلامت این افراد از مهم ترین اهداف مدیریت شهری در آغاز سال جدید تحصیلی به شمار می آید.

مهندس سید جعفر تشکری هاشمی افزود: خط کشی عابر پیاده، نصب تابلوهای ویژه تردد دانش آموزان، نصب چراغ های چشمک زن، ایجاد گذرگاه عابر پیاده و نصب سرعت کاه، از اقداماتی است که به این منظور در دستور کار مناطق شهرداری قرار گرفت.

وی این وظیفه را از جمله تکالیف ستادهای معین مهر رمضان مناطق بر شمرد و تصریح کرد: ایمن سازی ترافیکی اطراف مدارس مهم ترین وظیفه این ستادها است که با همکاری و هماهنگی راهنمایی و رانندگی در کنترل عبور و مرور در معابر منتهی به مدارس انتظار می رود دانش آموزان عزیز با حداکثر ایمنی رهسپار مدارس شوند.

معاون شهردار تهران با اشاره به آمادگی کامل ناوگان تاکسیرانی به منظور تامین خودروهای مورد نیاز سرویس مدارس، اضافه کرد: استفاده از تاکسی های استاندارد و دارای بیمه کامل سرنشین و معاینه فنی خودرو به عنوان سرویس مدارس از جمله تدابیری است که در جهت تامین ایمنی دانش آموزان به اجرا در آمده است.

تشکری هاشمی در پایان با تاکید بر اقدامات اجرایی متعدد از جمله ترسیم علائم افقی و تعبیه علائم عمودی هشدار دهنده در مجاورت مدارس از سوی شرکت عرف ایران، گفت: از رانندگان انتظار داریم در تمامی معابر شهری به ویژه در محدوده مدارس به آرامی و دقت رانندگی کنند و مراقب دانش آموزان باشند.