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۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۴۱

چهار ایستگاه خودکار هواشناسی در آذربایجان غربی راه اندازی می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: تا پایان سال چهار ایستگاه خودکار هواشناسی در آذربایجان غربی راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی مطلبی فرصبح امروز در جلسه کارگروه مقابله با بلایای جوی استان افزود: این ایستگاههای خودکار هواشناسی در پلدشت، شاهین دژ و گردنه های قوشچی و تکاب راه اندازی می شود.

وی از کاهش 51 درصدی میزان بارندگی در آذربایجان غربی  طی سال زراعی جاری خبرداد و اظهارداشت: متوسط بارندگی سال زراعی امسال دویست و سی و شش و هشت دهم میلی متر است که این میزان نسبت به دوره آماری بلند مدت هم 38 درصد کاهش نشان می دهد.

مطلبی فر خاطرنشان کرد: در این مدت شهرستان سردشت با 6/449 میلی متر بیشترین و شهرستان سلماس با 3/ 138 میلی متر کمترین متوسط بارندگی را داشته اند.

کد مطلب 753096

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