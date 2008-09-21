چهار ایستگاه خودکار هواشناسی در آذربایجان غربی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی مطلبی فرصبح امروز در جلسه کارگروه مقابله با بلایای جوی استان افزود: این ایستگاههای خودکار هواشناسی در پلدشت، شاهین دژ و گردنه های قوشچی و تکاب راه اندازی می شود.

وی از کاهش 51 درصدی میزان بارندگی در آذربایجان غربی طی سال زراعی جاری خبرداد و اظهارداشت: متوسط بارندگی سال زراعی امسال دویست و سی و شش و هشت دهم میلی متر است که این میزان نسبت به دوره آماری بلند مدت هم 38 درصد کاهش نشان می دهد.

مطلبی فر خاطرنشان کرد: در این مدت شهرستان سردشت با 6/449 میلی متر بیشترین و شهرستان سلماس با 3/ 138 میلی متر کمترین متوسط بارندگی را داشته اند.