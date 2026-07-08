https://mehrnews.com/x3cwtr ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰ کد مطلب 6882364 استانها خوزستان استانها خوزستان ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰ خوزستان تا اوایل هفته آینده شاهد وزش باد است اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس نقشههای هواشناسی تا اوایل هفته آینده در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی و بخشهای مرکزی شاهد وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید خواهیم بود. کد مطلب 6882364 کپی شد مطالب مرتبط وقوع پدیده غبار برای خوزستان پیشبینی میشود چهار ایستگاه خودکار هواشناسی در آذربایجان غربی راه اندازی می شود هوای آذربایجان غربی از سه شنبه بارانی و برفی می شود برچسبها هواشناسی خوزستان محمد سبزه زاری گرد و غبار
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