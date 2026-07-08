خوزستان تا اوایل هفته آینده شاهد وزش باد است

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس نقشه‌های هواشناسی تا اوایل هفته آینده در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی شاهد وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید خواهیم بود.