راهب بودایی ژاپنی رمان تلفنی می نویسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایدرد، این راهب کهنسال 86 ساله قصد دارد تا با نگارش این رمان و انتشار آن رویه جدیدی را از تبلیغ مذهبی بنیاد بگذارد و شمار مخاطبان خود را افزایش دهد.

جاکوچو ستوچی چندان هم با دنیای ادبیات و کتاب بیگانه نیست و پیشتر از این با ترجمه متن مذهبی قرن یازدهمی با نام "ماجرای گنجی" و نگارش قصه های مذهبی و عبرت آموز بسیار در ادبیات ژاپن چهره ای شناخته شده به شمار می آید.

اینک او تصمیم گرفته تا با انتشار قصه های کوتاهش در عرصه توزیع نسخه های سازگار با تلفنهای همراه از بخت مساعد فروش و استقبال خوب مردم بهره بگیرد. پیشتر از این انتشار نسخه های سازگار با تلفنهای همراه باعث بالارفتن فروش نسخه های کاغذی می شد وعلاقمندان با مطالعه بخشی از این نسخه ها و علاقمندی به آن به سراغ نسخه کاغذی هم می رفتند.

ستوچی انگیزه اش از این حرکت را استفاده از وسیله های موجود برای سرگرمی و ایجاد علاقه به انگاره های مذهبی می داند که "از زندگی همه و به خصوص جوانان حذف شده است. من تازه فهمیده ام که چقدر خواندن کتاب و مطالعه به آن شکلی که ما می شناختیم برای جوانها سخت است. نسل جدید همه چیز را آسان می خواهد و این به خودی خود مشکل حاد و بغرنجی نیست. این یک ویژگی است و ما باید خودمان را با آن منطبق کنیم."

اینک همه محافل ادبی ژاپن منتظرند تا ببینند راهبی که در سال 2006 با ترجمه "ماجرای گنجی" به ژاپنی معاصر یک اتفاق ادبی ایجاد کرد در این عرصه نوین و با رسانه جدید چه خواهد کرد.