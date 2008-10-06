کتابهایی برای پولدار شدن ! / نوجوانان تخیلی می خوانند

تهران؛ "عطر سنبل، عطر کاج" مورد استقبال است

بلادی از فروشندگان کتابفروشی"امیر کبیر" در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پرفروشهای هفته گذشته این کتابفروشی گفت: در این کتابفروشی در همه زمینه ها هم عمومی و هم تخصصی کتاب موجود است و مراجعه کنندگان ما را هم دانشجویان تشکیل می دهند و هم کسانی که برای خرید کتاب های عمومی می آیند.

وی درباره پرفروشهای کتاب در بخش عمومی این کتابفروشی از چندین کتاب نام برد و گفت: رمانهای تاریخی با ترجمه ذبیح الله منصوری و یا کتابهای پائولو کوئیلو و یا آثاری چون "عطر سنبل، عطر کاج" نوشته فیروزه جزایری دوما با ترجمه محمد سلیمانی نیا ( نشر قصه) از کتابهایی بوده اند که در هفته گذشته مورد استقبال قرار گرفته اند.

وی در ادامه گفت : کتابهای روانشناسی چه در حوزه عمومی و چه در حوزه تخصصی با استقبال ویژه ای مواجه می شوند.

تهران؛ "قصه های سرزمین اشباح" برای نوجوانان

بکران از فروشندگان کتابفروشی "شهر کتاب تهران پارس" نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حوزه عمومی بیشترین فروش متوجه رمان و روانشناسی است. رمانهایی چون "بادبادک باز" نوشته خالد حسینی بسیار مورد استقبال بوده است اما باید بگویم مردم این منطقه آنچنان از رمانهای خارجی استقبال نمی کنند و بیشتر جذب داستانهای ایرانی می شوند.

وی در ادامه افزود: کتابهایی چون "غزال" نوشته طیبه امیر جهادی (نشر علی)، " گوهر یکدانه" نوشته مهناز سیدجواد جواهری ( نشرالبرز) و به طور کلی کتابهای عامه پسند مورد توجه است هر چند در این میان کتابهایی که در حال حاضر در صدر پرفروشها قرار دارند مثل " کافه پیانو" و یا " بیوتن" هم فروش نسبتا خوبی دارد.

این کتابفروش از کتابهای روانشناسی به عنوان دیگر ژانر مورد علاقه مردم نام برد و گفت: کتابهایی چون " چهار اثر از فلورانس اسکاولشین" نوشته فلورانس اسکاولشین با ترجمه گیتی خوشدل ( نشر پیکان)، رمانهای ایرانی و "از دولت عشق" نوشته کاترین پاندر با ترجمه گیتی خوشدل ( نشر روشنگران و مطالعات زنان ) و یا کتابهای بابارا دی آنجلیس و یا وین دایر بسیار مورد استقبال هستند.

بکران در پایان درباره فروش کتاب برای سنین کودک و نوجوان نیز گفت : این گروه سنی بیشتر به کتابهای تخیلی گرایش دارند و پس از " هری پاتر" نوشته جی.کی.رولینگ با ترجمه ویدا اسلامیه (نشر تندیس) کتابهای دیگری چون "قصه های سرزمین اشباح" نوشته دارن شان با ترجمه فرزانه کریمی (نشر قدیانی) و یا "بچه های بدشانس" و یا " نبرد با شیاطین" از کتابهای مورد استقبال این گروه سنی است.

اهواز؛ کتابهایی که راه پولدار شدن را یاد می دهند فروش می کنند

عتابی از فروشندگان کتابفروشی "رشد" در اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بیشترین فروش از کتابهای روانشناسی می شود کتابهایی که موضوع آنها درباره چگونه پولدار شدن و چگونه موفقیت شدن است فروش خوبی دارند.

وی در ادامه گفت: در بخش رمان نیز از هر کتابی که تبلیغ شود استقبال می شود "کافه پیانو" و" بیوتن" الان که دوباره از جانب شما نامی از آنها برده می شود فروششان باز هم بالاتر می رود چرا که این گزارش ها کنجکاوی مخاطبان را تحریک می کند. ولی به غیر از این دو کتاب، کتابهایی چون "بادبادک باز" نوشته خالد حسینی و"آخرین عشق کافکا" نوشته کاتی دیامانت با ترجمه سهیل سمی (نشر ققنوس) بسیار مورد استقبال هستند.

این فروشنده گفت : کودک و نوجوان نیز از تعدادی از کتابها مثل کتابهای دارن شان و یا مجموعه هری پاتر استقبال می کنند اما آنچه جلب توجه می کند و البته ارزشمند است این است که اغلب اوقات والدین به اجبار برای فرزندان خود کتاب می خرند.

کاشان؛ از"مردی که گورش گم شد" و" سمفونی مردگان" همچنان یاد می شود

قمصری مسئول "خانه کتاب کاشان" نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پرفروشهای کتاب در این کتابفروشی گفت: در این فروشگاه بیشترین استقبال از رمان و پس از آن کتابهای روانشناسی می شود اما علاوه بر اینکه کتابهای موجود در یک کتابفروشی می تواند تعیین کننده نوع فروش باشد شیوه عرضه کتابها هم در این بخش نقش مهمی دارد.

وی در ادامه گفت: "بیوتن" نوشته رضا امیرخانی (نشر علم)، "روی ماه خداوند را ببوس" نوشته مصطفی مستور (نشر مرکز)، " مردی که گورش گم شد" نوشته حافظ خیاوی (نشر چشمه)، " سمفونی مردگان" نوشته عباس معروفی ( نشر ققنوس) و "شما که غریبه نیستید" نوشته هوشنگ مرادی کرمانی ( نشر معین) از کتابهای پرفروش در بخش رمان ایرانی هستند.

این فروشنده افزود: در بخش فروش رمانهای خارجی می توان گفت رمانهایی چون "بادبادک باز" و "هزار خورشید تابان" هردو نوشته خالد حسینی و یا کتابهای قدیمی تر مثل "کوری" نوشته ژوزه ساراماگو، "قلعه حیوانات" نوشته جورج اورول، "برادران کارامازوف" نوشته داستایوسکی با ترجمه صالح حسینی (نشر ناهید) در هفته گذشته مورد توجه بوده اند.

وی در ادامه گفت: در بخش کتاب کودک و نوجوان نیز کتابهایی که از نشر قدیانی و یا مدرسه باشند بسیار مورد استقبال هستند.