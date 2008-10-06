اجرای طرح آمارگیری مسکن روستایی قشم در 17 روستا

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین فرهادی افشار ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای طرح آمارگیری مسکن روستایی در جزیره قشم 17 روستای کانی، گوری، چاهوی شرقی، شیب دراز، سهیلی، شهرک پرواز، ملکی، هفت رنگو، هنگام قدیم، کابلی، رمچاه، لافت، باغ بالا، خالبین، سیدم، گربه دان و پی پشت تحت پوشش اجرای طرح قرار می گیرند.

وی گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح، شناخت ویژگیهای واحدهای روستایی و تغییرات ایجاد شده در واحدهای بهسازی شده این مناطق است تا بتوان بر حسب ویژگیهای فنی و تخصصی واحدها، نوع سازه، شکل ظاهری، عایق کاری، پی ریزی، نوع مصالح به کار رفته، مجموعه جامع و کامل اطلاعاتی این شهرستان تدوین و در برنامه ریزیهای جامع آتی از آنها بهره برد.

فرهادی افشار ادامه داد: با اجرای کامل این طرح، سندی قابل توجه بر اساس واقعیت های موجود تدوین می شود که می تواند در ارتقای شاخصه های مسکن روستایی در اجرای طرحهای نوسازی و بهسازی از آن بهره برد.

طرح آمار گیری مسکن روستایی در 9 روستای بخش شهاب و 8 روستای بخش مرکزی قشم اجرا می شود.