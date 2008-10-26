کاهش زمان رسیدگی به پرونده های پزشکی قانونی در همدان

علی احسان صالح در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه زمان پاسخگویی به پرونده های کمیسیون تخصصی پزشکی از یک ماه به یک هفته کاهش یافته است، افزود : درگردش کار پرونده ها از کلانتری ها به پزشکی قانونی در صورتی که نیاز مشاوره تخصصی نباشد، در کمتر از دو ساعت پرونده بسته می شود .

صالح اظهار داشت : شمار زیادی از پرونده های وارد شده شامل تصادفات، زد و خوردها و خودکشی است .

وی یادآور شد : در چهار ماهه اخیر روزانه بیش از 70 نفر به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کرده اند .

رئیس سازمان پزشکی قانونی استان همدان تصریح کرد : متأسفانه آمار تصادفات در شهر همدان بالاتر و افزایش حجم ترافیک منجر به افزایش تصادفات می شود .

علی احسان صالح تصریح کرد : بر اساس آخرین آمار در سال 85 معادل 41 هزار و 896 نفر در مراکز پزشکی قانونی استان همدان معاینه شده اند که کمتر از پنج درصد آنها مربوط به معاینات اجساد بوده است .