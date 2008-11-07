رونمایی از زندگینامه "ضیاء موحد" / اتمام 8 مجموعه دیگر از تاریخ شفاهی

هاشم اکبریانی دبیر مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار سومین کتاب از این مجموعه در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: گفتگوی بلند با ضیاء موحد توسط اردوان امیری نژاد انجام شده و این کتاب مجوز نشر نیز دریافت کرده است. ما تنها منتظر بازگشت موحد از سفر خارج از کشور به ایران هستیم تا عکسهای مربوط به این کتاب نیز گرفته شود و سپس آن را منتشر و رونمایی می کنیم.

وی همچنین با اشاره به اتمام کار تدوین کتابهای دیگر این مجموعه افزود: گفتگو با جواد مجابی توسط علی شروقی انجام شده و این کتاب در انتظار اخذ مجوز است که در صورت انجام امور مرتبط با این کار کتاب جواد مجابی زودتر از کتاب موحد رونمایی می شود.



اکبریانی در ادامه گفت: گفتگو با نصرت رحمانی نیز نیاز به اصلاح دارد که به زودی این کار انجام می شود. همچنین گفتگوهایی با عبدالعلی دستغیب (توسط عبدالله مدنی)، محمدعلی سپانلو (توسط اردوان امیری نژاد و محسن فرجی)، زین العابدین موتمن (توسط امید فیروزبخت) و سیمین بهبهانی انجام شده که مراحل فنی آن پایان یافته است.

این شاعر و پژوهشگر اضافه کرد: همچنین گفتگو با احمدرضا احمدی توسط محسن فرجی در حال انجام است و مجموعه تاریخ شفاهی درباره فروغ فرخزاد نیز در کتابی که شامل گفتگوهایی با کامیار شاپور(فرزند) و پوران فرخزاد (خواهر) است که توسط عسل همتی انجام شده به زودی منتشر خواهد شد.

به گفته دبیر مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران کتاب "ضیاء موحد" به محض بازگشت این شاعر و استادمنطق از سفر - که احتمالاً اواسط دی ماه خواهد بود - به احتمال زیاد اوایل بهمن ماه در نشر ثالث رونمایی شود.

از آغاز طرح "تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران" بیش از پنج سال می گذرد. پنج جلد این مجموعه توسط نشر روزگار منتشر شده بود و چندی پیش با انتشار کتاب " لیلی گلستان" تدوین و نشر این مجموعه توسط نشر ثالث ادامه یافت.