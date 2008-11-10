40 درصد دانشجویان دانشگاه سمنان به کارشناسی ارشد راه یافتند

رحمان بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: در آزمون کارشناسی ارشد امسال 249 نفر از دانشجویان این دانشگاه به مقطع بالاتر در دانشگاههای کشور راه یافتند .

به گفته وی، از این دانشجویان 41 نفر در رشته های علوم پایه، 38 نفر در رشته های علوم انسانی، 9 نفر در گرایش های روانشناسی، چهار نفر در رشته های هنر و دو نفر در دامپزشکی در مقطه کارشناسی ارشد پذیرفته شدند.

وی با اشاره به اینکه میزان راه یافتگان به دوره ارشد در سال تحصیلی جاری نسبت به سال قبل 11 درصد افزایش داشت، گفت: در سال تحصیلی گذشته 619 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه سمنان دانش آموخته شدند .

بهمنی یاد آور شد: هشت هزار و 400 نفر دانشجو در 104 رشته گرایش تحصیلی شامل 18رشته دکتری، 43 رشته کارشناسی ارشد، 41 رشته در مقطع کارشناسی و دو رشته کاردانی در دانشگاه سمنان تحصیل می کنند.