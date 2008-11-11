به گزارش خبرنگار مهر، نشست همایش سینما و معماری صبح امروز سهشنبه 21 آبان با حضور سیدمحمد بهشتی دبیر علمی همایش، شهرام جعفرینژاد، ایرج کلانتری، سجاد محمدیارزاده، شادمهر راستین و جمعی از خبرنگاران در مجموعه فرهنگی هنری آسمان برگزار شد.
در ابتدای این نشست بهشتی گفت: پیش از این در دنیا درباره موضوع معماری و سینما همایش و نشستهای متعدد برگزار شده است. اما در ایران به نسبت خود این موضوع بحثی تازه است. کشور ما از جهاتی به عنوان یک معضل جدی با این موضوع دست به گریبان است و برخی مشکلات ما در این حوزه به دلیل غفلت از بحث و تعامل معماری با سینما است.
وی افزود: موضوع این همایش میتواند در جامعه جنبه کاربردی پیدا کند. این همایش با برگزاری دو دوره مشکلات پیش رو را حل نمیکند، بلکه باید به صورت مداوم برگزار شود. انعکاس دوره گذشته در محافل علمی کارساز بوده، به طوری که در دانشگاههای هنر و معماری به این موضوع نسبت به گذشته بیشتر توجه شده است.
کلانتری هم در ادامه نشست گفت: من به عنوان نماینده انجمن صنفی معماران و شهرسازان در این نشست حضور دارم. به دلیل اهمیت موضوع این انجمن تصمیم گرفت از برگزاری همایش معماری و سینما حمایت جدی کند. البته این انجمن از سال 84 با خانه سینما و هنرمندان و سینماگران نشستهای متعدد درباره فضای شهری برگزار کرد.
جعفرینژاد رویکرد دومین همایش را زندگی شهری دانست و افزود: همایش سینما و معماری دبیرخانه دائمی دارد تا تعامل بین این دو حوزه مستمر در طول سال پیگیری شود. روز 24 آبان تور ایرانگردی با حضور تعدادی از سینماگران برگزار خواهد شد. 25 آبان نیز "میدان بیحصار"، "گذر شهر بر آب" و آثاری از سیدنی پولاک به نمایش درمیآید.
وی ادامه داد: روزهای یکشنبه و دوشنبه نشست سینمای مستند به ریاست شادمهر راستین برپا خواهد شد و روزهای سهشنبه و چهارشنبه مقالات ارائه میشود. روز اول مباحث نظری کلان و روز دوم زندگی شهری مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد. دکتر قالیباف، حسن بلخاری، تهمینه میلانی، محمد نیکبین از سخنرانان این دو روز هستند.
راستین درباره نشستهای مستند همایش سینما و معماری گفت: همایش دو روز به ارتباط سینمای مستند با معماری میپردازد. این برنامه را گروه مطالعات مستند و دبیرخانه همایش برنامهریزی کرده و برای آن فیلمهایی با موضوع زندگی شهری انتخاب شده که در نوبتهای مختلف نشان داده میشود.
سه مقاله برگزیده دومین همایش سینما و معماری جایزه میگیرند و در محل گالری سالن اصلی مجموعه آسمان آثار طراحان صحنه سینما از جمله ایرج رامینفر، امیر اثباتی، محسن شاهابراهیمی و... به نمایش درمیآید. بهشتی در پایان نشست از حمایت جامعه مهندسان، خانه سینما و خصوصا شهرداری تهران تشکر کرد.
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