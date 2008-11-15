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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۰۹

صادرات لیلیوم سالانه 100 میلیون ارزی آوری دارد

صادرات لیلیوم سالانه 100 میلیون ارزی آوری دارد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر گلخانه تخصصی گل لیلیوم گفت: سال گذشته از صادرات گل لیلیوم به کشورهای آسیای میانه 100 میلیون تومان ارز آوری داشته ایم.

علی کیادربندسری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این گلخانه با امکانات و روشهای پیشرفته کشاورزی بیشتر از 20 نوع مختلف لیلیوم را تولید می کند.

وی افزود: بازار گل لیلیوم در داخل کشور بسیار گرمتر از بازار صادرات آن است به طوری روزانه 5/1 میلیون شاخه گل به بازار گل امام رضا در هشتگرد ارسال می شود اما با این وجود سال گذشته 25 تا 30 درصد از تولید گل خود را به کشورهای آسیای میانه صادر کردیم.

دربندسری عنوان کرد: عدم آموزش، بسته بندی مناسب، سردخانه، عدم شناخت قوانین صادرات، عدم شناخت بازار، کمبود امکانات و ادوات سرمایشی از مشکلات ما برای صادرات است.

کد مطلب 783020

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