صادرات لیلیوم سالانه 100 میلیون ارزی آوری دارد

علی کیادربندسری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این گلخانه با امکانات و روشهای پیشرفته کشاورزی بیشتر از 20 نوع مختلف لیلیوم را تولید می کند.

وی افزود: بازار گل لیلیوم در داخل کشور بسیار گرمتر از بازار صادرات آن است به طوری روزانه 5/1 میلیون شاخه گل به بازار گل امام رضا در هشتگرد ارسال می شود اما با این وجود سال گذشته 25 تا 30 درصد از تولید گل خود را به کشورهای آسیای میانه صادر کردیم.

دربندسری عنوان کرد: عدم آموزش، بسته بندی مناسب، سردخانه، عدم شناخت قوانین صادرات، عدم شناخت بازار، کمبود امکانات و ادوات سرمایشی از مشکلات ما برای صادرات است.