خلیل زاد مدعی کاهش سطح خشونتها در عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "زلمای خلیل زاد" که در شورای امنیت سازمان ملل سخن می گفت با ذکر این نکته که خشونتها در عراق کاهش یافته مدعی شد که تهدید گروه های شبه نظامی، القاعده و سایر گروههای شبه نظامی همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، در ادامه از کاهش 80 درصد مرگ شهروندان عراقی از ژوئن 2007 به بعد خبر داد و گفت : در همین دوره زمانی میزان کشته های نیروهای امنیتی عراق 84 درصد و میزان کشته های نظامیان آمریکایی 87 درصد کاهش یافته است و بر همین اساس میزان کشته های حاصل از درگیریهای قومی و خشونتهای موجود در عراق در همین دوره 95 درصد کاهش یافته است.

خلیل زاد در ادامه از وجود نشانه هایی دیگر که اثبات کننده کاهش سطح خشونتها در عراق هستند خبرداد و گفت : میزان بمب گذاریهای جاده ای در عراق از ژوئن 2007 به بعد 81 درصد و میزان بمب گذاریهای انتحاری در این کشور 72 درصد کاهش داشته است، اما با این وجود عراق هنوز کشور امنی نیست.

نماینده افغانی الاصل آمریکا در سازمان ملل در ادامه با تکرار ادعاهای کشورش علیه تهران گفت : القاعده هنوز به عنوان اصلی ترین تهدید موجود در عراق حاضر است و شبه نظامیانی که از سوی ایران حمایت می شوند و جیش المهدی نیز به عنوان تهدیدهای دیگر موجود در این کشور حضور دارند.