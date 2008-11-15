تصویربرداری "وزن خشک" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن تصویربرداری این فیلم مراحل فنی آن شروع میشود و احتمال دارد "وزن خشک" در بخش مسابقه ویدئویی جشنواره فیلم فجر امسال شرکت کند.
فیلمنامه را تسلیمی برای گروه فیلم و سریال شبکه یک نوشته و هرمز هدایت، آزیتا حاجیان، کیکاوس یاکیده، فریبا خادمی و بهاره کاتوزی در آن نقشآفرینی کردهاند.
داستان "وزن خشک" درباره بهرام اسکندری استاد دانشگاه است که متوجه میشود دخترش بهاره دچار بیماری حاد کلیوی شده و این همان بیماری است که چند سال قبل باعث مرگ مادرش شد. اسکندری به تکاپو میافتد...
عوامل تولید "وزن خشک" عبارتند از مدیر تصویربرداری: مسعود سلامی، مدیر تولید: جمهور شکیبا، طراح گریم: نوید فرحمرزی، برنامهریز: روزبه کافی، صدابردار: روحالله جعفربگلو، مدیر صحنه: امیر احدزاده و منشی صحنه: امیررضا مکین.
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