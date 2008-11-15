اجرای طرح اعتبارسنجی مشتریان توسط بانکها

حسین قضاوی در گفتگو با مهر از برقراری طرح اعتبار سنجی مشتریان در سیستم داخلی هر یک از بانکها به صورت جداگانه خبرداد و گفت: بانکها هم اکنون به صورت منفرد طرح اعتبارسنجی مشتریان را بر اساس ضوابط و مقررات داخلی خود برقرار کرده اند.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بانکها بر اساس مدیریت داخلی ریسکی که برای خود برقرار کردند، هر کدام بر اساس سلایق و ضوابط داخلی این موضوع را پیگیری می کنند، افزود: برخی از بانکها شاخصهایی را در نظر گرفته اند که بر اساس این شاخصها، تلاش دارند که بتوانند، مشتریان خود را اعتبار سنجی نمایند.

وی میانگین موجودی سپرده مشتریان، میزان سرمایه شرکتها، نسبت بدهی شرکتها به سرمایه آنها، حجم صادرات شرکتها و موسسات و غیره را از جمله شاخصهایی که بانکها برای اعتبارسنجی مشتریان خود در نظر گرفته اند تا بر اساس آن سقفهای اعتباری خاصی را برای مشتریان خود قائل شوند، عنوان کرد.

قضاوی با تاکید بر اینکه بانکها این وضعیت را هم اکنون بهبود بخشیده اند، بیان کرد: اگر نهادهایی نیز خارج از بانک به عنوان شرکتهایی مرتبط با فعالیتهای بانکی، بتوانند این موضوع را برای کمک به بانکها پیگیری کنند، فرآیند اعطای تسهیلات، تسهیل خواهد شد.