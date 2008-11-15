استفاده از نرم افزار کنترل پرواز برای جلوگیری از گم شدن در فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان آمریکایی موسسه تحقیقات بیومدیکال فضایی آمریکا در حال تکمیل سیستمی هستند که می تواند به صورت مستقیم خلبانان فضاپیماها را از اختلال گم گشتگی فضایی یا "spatial disorientation" نجات دهد.

این اختلال باعث گیج شدن فرد در یافتن مسیر درست شده که معمولا منجر به تصادفات مهلک خواهد شد. با اینکه چنین حوادث ناگواری در فضا تاکنون گزارش نشده است اما جلوگیری از وقوع آن برای حفظ ایمنی خلبانان از اهمیت بالایی برخوردار است.

این محققان با بررسی عوامل ایجاد این اختلال که یکی از آنها میدان دید و شرایط نامناسب دید در خلبان است، در حال تولید ابزاری هستند که با کمک به خلبان از بروز گم گشتگی فضایی جلوگیری می کند.

انسانها به دلیل اینکه مانند پرنده ها در محیط مرتبط با پرواز رشد نکرده اند، در جهت یابی در هنگام پرواز دارای عملکرد ضعیفی هستند. این خصوصیت در فضاپیماها به دلیل امکان حرکت فضاپیما به تمامی جهت های ممکن، ضعیف تر نیز خواهد شد.

سیستم جدید شامل نرم افزاری خاص است که تمامی عملکرد پرواز شامل سرعت، جهت، شیب و ارتفاع و عملکرد خلبان را تحت کنترل داشته و با داشتن اخطارهای صوتی و تصویری، خلبان را از بروز اشتباه قبل از وقوع آن آگاه می کند.

محققان همچنین در نظر دارند با تولید نوعی پوشش مجهز به سیستم لرزاننده خلبان را در هنگام بروز خطا آگاه کرده و تغییر جهت را قبل از وقوع حادثه به وی اطلاع دهد.

بر اساس گزارش زی نیوز، این گروه تحقیقاتی در حال بررسی توانایی و عملکرد این نرم افزار برای رد یابی وقوع گم گشتگی فضایی بوده و در عین حال قصد دارند با تمرکز بر روی عملکرد گوش درونی انسان در دو موقعیت زمینی و جوی، که توانایی کنترل جهت یابی در انسان را دارد، به کارایی های این نرم افزار بیافزایند.