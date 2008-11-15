حق ترانسفر بازیکنان خارجی به فدراسیون والیبال پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدارسیون والیبال کشورمان بابت حضور هر یک از بازیکنان خارجی حاضر در رقابت‌های لیگ برتر مبلغی معادل 2 هزار دلار به فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) پرداخت کرده بود.

مبلغ 18 هزار دلاری که به دنبال ترانسفر 9 بازیکن غیرایرانی و به منظور صدور کارت ITC برای آنها پرداخت شده بود در روزهای پایانی هفته گذشته به حساب فدراسیون والیبال واریز شد تا بدهکاری بازیکنان خارجی به فدارسیون والیبال منجر به محرومیت آنها از انجام بازی نشود.

بازیکنان بیم مازندران و فولاد ارومیه آخرین نفراتی بودند که با پرداخت بدهکاری 2 هزاردلاری خود، با فدراسیون والیبال تسویه حساب کردند.

علاوه بر بیم مازندران و فولادارومیه، تیم‌های داماش گیلان، پادیسان گنبد و سنگ آهن بافق یزد هم از وجود بازیکنان خارجی در ترکیب تیم خود بهره می برند.

در صورت پرداخت نشدن بدهکاری بازیکنان خارجی، آنها حق بازی در هفته ششم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور را از دست می دادند.