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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۰۱

کاراته قهرمانی جهان - توکیو

شکست ترک زاد در مبارزه اول

شکست ترک زاد در مبارزه اول

در ادامه مسابقات کاراته قهرمانی جهان، نماینده وزن آزاد تیم ملی ایران در اولین مبارزه خود با شکست تاتامی را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سومین روز از مسابقات کاراته قهرمانی جهان، پیش از ظهر امروز اسماعیل ترک زاد در وزن آزاد به روی تاتامی رفت.

ترک زاد در تقابل با کاراته‌کای نروژی در وقت قانونی و اضافه به نتیجه‌ای بهتر از تساوی صفر - صفر دست نیافت تا در نهایت داوران رای به برتری حریف وی در این مبارزه دادند.

ترک زاد در صورت راهیابی کاراته کا نروژی به  مرحله نیمه نهایی این شانس را دارد که در گروه بازنده ها برای کسب مدال برنز مبارزه کند.

رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان از روز پنجشنبه در توکیو آغاز شد و فردا خاتمه می‌یابد.

کد مطلب 783234

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