روزانه 400 تن زباله در اراک تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حمید حسینی ظهر امروز در کارگروه مدیریت پسماند استان مرکزی در سالن جلسات معاونت امور عمرانی در اراک با اشاره به اینکه برای طرح جامع مدیریت بر پسماندهای خانگی شهر اراک از سیاست آزمون و خطا استفاده نشده افزود: طرح جامع مدیریت پسماندهای شهر اراک با توجه به شرایط و ویژگی های خاص اراک و به صورت موردی انجام شده است.



وی با تاکید بر افزایش جمعیت شهر اراک تصریح کرد: این طرح برای 20 سال در نظر گرفته شده و بر این اساس افزایش جمعیت و مهاجرت به شهر اراک در این طرح لحاظ شده است.



حسینی اظهار داشت: بهترین مکان برای دفن زباله های خانگی با توجه به اقدامات صورت گرفته منطقه رودباران است که از همه لحاظ آمادگی آن را دارد که محل دفن پسماندهای خانگی باشد.



وی خاطر نشان کرد: در ایران 100 سال است که زباله ها به صورت غیر اصولی دفن می شوند که این امر در طرح جامع مدیریت بر پسماندهای خانگی لحاظ شده است و دفن زباله ها به صورت کاملا اصولی و با لحاظ شرایط زیست محیطی انجام می گیرد.



وی استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در زمینه دفن پسماندهای خانگی را ناممکن خواند و گفت: این امر با توجه به مقتضیات فرهنگی و مالی امکان پذیر نیست و نمی توان از تجربیات کشورهای پیشرفته در این خصوص استفاده کرد ولی از تجربیات کشورهای منطقه در زمینه مدیریت برپسماندها استفاده شده است.



مدیر کل دفتر امور شهر و روستای استان مرکزی در این جلسه گفت: یکی از اقدامات بسیار مهمی که باید در شهر اراک انجام گیرد مدیریت بر طرح جامع پسماندهای خانگی است که در این خصوص با انجام فعالیت های کارشناسی انجام این طرح در دستور کار قرار گیرد.

کیومرث محمودی با اشاره به اینکه بحث جمع آوری و دفن پسماندهای صنعتی استان تا مرحله انتخاب مجری و زمین پیش رفته و در مرحله مکان یابی قرار دارد افزود: شهرستان خمین تنها شهرستان در استان مرکزی است که بحث تبدیل و بازیافت پسماندهای خانگی در آن در حال انجام است و قراردادهایی نیز برای انجام طرح مدیریت پسماندهای خانگی در اراک در حال انجام است.

وی اضافه کرد: باید کمیته کارشناسی مدیریت پسماند متشکل از منابع طبیعی، صنایع، فرمانداری، استانداری و بهداشت طی 10روز تشکیل و جزئیات طرح جامعه پسماند شهر اراک را بررسی کنند.

شهردار اراک گفت: فرهنگ سازی و آشنایی مردم با ساعات حمل و جمع آوری زباله در سطح شهر و جمع آوری زباله در منازل با بسته بندیهای مختلف نقش موثری در بازیافت این پسماندها دارد.

علی کریمی با اشاره به اینکه شهرداریها جهت بازیافت زباله ها نیازمند مساعدت سازمان شهرداریها برای ایجاد کارخانجات بازیافت است افزود: ایستگاهای پیشنهاد شده دفن در طرح جامعه پسماندهای شهر اراک شامل انتهای هپکو و بالاتر از میدان امام حسین جوابگوی جمعیت شهر اراک را ندارد.