جهاد علمی و خودسازی اولویت دانشجویان در دانشگاهها است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسم علیزاده افروزی امروز در نشستی با مسئولان کانون‌های بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران افزود :رسالت‌ بسیج دانشجویی پایان نا پذیر است و آنان باید در راستای رسالت های تعریف شده به سمت افق های متعالی ترحرکت کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان از حمله و هجوم به کشورها و غارت و تسلط بر ممالک مظلوم دنیا دست نخواهند کشید، در خصوص جنگ حق و باطل گفت : جنگ حق و باطل تنها نبرد دو کشور نیست بلکه غلبه بر هوا و هوس و روی آوردن به حق‌ و معنویت محسوب می شود .

رئیس دانشگاه مازندران در ادامه تقویت پژوهشکده ها، نشریات و فعالیت ها علمی در دانشگاه مازندران را از سوی بسیج دانشجویی خواستار شد .

وی اذعان داشت : هیچ کس‌ نمی تواند مانع فعالیتهای علمی فرهنگی دانشجویان بسیجی شود .

وی همچنین در خصوص کمبود بودجه برای اجرایی کردن فعالیت های بسیج دانشجویی ابراز امیدواری کرد تا با انجام گفتگوهای لازم نسبت به رفع این مساله تمهیدات لازم اتخاذ شود.

علیزاده در خصوص برنامه های عمرانی دانشگاه تصریح کرد: ساخت بنای دانشکده علوم اقتصادی و اداری از مصوبات سفر اخیر ریاست جمهوری به استان‌ بوده که مطابق آن نقشه های اجرای پروژه تنظیم شده و براساس پیش بینی های انجام شده ، عملیات احداث تا پایان سال 88 انجام خواهد شد .

وی در پایان از اتمام ساخت مجموعه دانشگاه مازندران خبر داد و گفت : حداکثر ظرف دو ماه دیگر مسجد دانشگاه مازندران به بهره برداری خواهد رسید .

در این نشست تعدادی از دانشجویان بسیجی و مسئولین کانون ها به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند که توجه و حمایت مالی مسئولین به فعالیت های بسیج دانشجویی ، نخبه پروری ، جنبش نرم افزاری ، نشریات (نشریه های مدیریت برتر ، کیمیای پارسی ، اکسیر زیر نظر بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران ) ، طراحی بانک مقالات در دانشگاه مازندران ، ترسیم بودجه فرهنگی برای بسیج دانشجویی ، دوری از کاغذ بازی های اداری ، شفاف بودن فعالیت های سیاسی‌از جمله این موارد بود .