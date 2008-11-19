دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عبدالجواد طاهری زاده ظهر امروز در آیین افتتاح دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم اظهار داشت: دانشگاه تربیت معلم از قدیمی ترین مراکز آموزشی عالی کشور است و در حال حاضر 7 دانشکده فعال دارد که دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی امروز به طور کامل به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این دانشکده یکی از بزرگترین و جامع ترین دانشکده های علوم ورزشی و تربیت بدنی کشور است که درآن در مجموع حدود 500 دانشجو در حال تحصیلند.

همچنین در این مراسم رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم نیز عنوان کرد: 60 درصد مدال آوران المپیکی از دانشجویان داشکده تربیت بدنی این دانشگاه هستند.

محمدرضا دهخدا خاطرنشان کرد :امکانات ورزشی این دانشگاه قابل قیاس با سایر دانشگاهها نسیت و استخر بزرگ دانشگاه تربیت معلم دومین استخر یزرگ و استاندارد کشور است که همه ساله نیز میزبان مسابقات ورزشی است.

وی تاکید کرد: این دانشکده قابلیت ارائه خدمات به ورزش قهرمانی کشور را داراست و برای دانشجویان تربیت بدنی نیز امکانات مورد نیاز و استاندارد را فراهم کرده است.

دهخدا 500 دانشجوی این دانشگاه را به ترتیب 100 دانشجو در مقطع کارشناسی و 50 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در وار پردیس کرج و 35 دانشو کارشناسی نیز در واحد تهران برشمرد.