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۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۱۲

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم افتتاح شد

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم افتتاح شد

کرج - خبرگزاری مهر: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ترییت معلم به عنوان بزرگترین دانشکده تربیت بدنی کشور در کرج افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عبدالجواد طاهری زاده ظهر امروز در آیین افتتاح دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم اظهار داشت: دانشگاه تربیت معلم از قدیمی ترین مراکز آموزشی عالی کشور است و در حال حاضر 7 دانشکده فعال دارد که دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی امروز به طور کامل به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این دانشکده یکی از بزرگترین و جامع ترین دانشکده های علوم ورزشی و تربیت بدنی کشور است که درآن در مجموع حدود 500 دانشجو در حال تحصیلند.

همچنین در این مراسم رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم نیز عنوان کرد: 60 درصد مدال آوران المپیکی از دانشجویان داشکده تربیت بدنی این دانشگاه هستند.

محمدرضا دهخدا خاطرنشان کرد :امکانات ورزشی این دانشگاه قابل قیاس با سایر دانشگاهها نسیت و استخر بزرگ دانشگاه تربیت معلم دومین استخر یزرگ و استاندارد کشور است که همه ساله نیز میزبان مسابقات ورزشی است.

وی تاکید کرد: این دانشکده قابلیت ارائه خدمات به ورزش قهرمانی کشور را داراست و برای دانشجویان تربیت بدنی نیز امکانات مورد نیاز و استاندارد را فراهم کرده است.

دهخدا 500 دانشجوی این دانشگاه را به ترتیب 100 دانشجو در مقطع کارشناسی و 50 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در وار پردیس کرج و 35 دانشو کارشناسی نیز در واحد تهران برشمرد.

کد مطلب 786177

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