مجبور به واردات گندم هستیم

به گزارش خبرنگارمهر، مجید پارسانیا امروز در همایش تجارت الکترونیک گفت: در سالجاری 7/10 میلیون تن میزان گندم مورد نیاز نانوایی های کشور است که با تبدیل به آرد و توزیع آن در مجموع 21 میلیون تن عملیات بازرگانی در کشور انجام می شود.

معاون وزیر بازرگانی ایجاد پارک الکترونیکی را وسیع ترین پروژه حوزه تجارت الکترونیکی دانست و افزود: در حوزه گندم و آرد 350 واحد در قالب 5 واحد کیفیتی فعال است.

وی با اشاره به فعالیتهای تحت سیستم شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: در زمینه روغن نباتی 600 هزار تن عملیات انجام می شود به نحوی که در 65 هزار نقطه مصرف کنندگان بزرگ تحت پوشش قرار می گیرند، ضمن اینکه در زمینه برنج نیز 750 هزار تن عملیات تامین و توزیع در شبکه های توزیع رخ می دهد و از سوی دیگر نیز 630 هزار تن عملیات تامین و توزیع قند و شکر در کشور صورت می گیرد که بین 130 هزار مصرف کننده به فروش می رسد.

به گفته پارسانیا استفاده از تجارت الکترونیکی برای انجام این حجم از فعالیتها ضروری است چرا که رضایت مشتریان با کاهش مراجعه و افزایش سرعت مبادلات همراه است.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: دستگاههای نظارتی نیز امکان نظارت مطلوب را از طریق شبکه به روش تجارت الکترونیک می یابند. این در حالی است که سیستم های مورد استفاده در شرکت بازرگانی دولتی ایران در مسیرعمل به بهبودها و یکپارچه کردن سیستم های توزیع و فروش منتهی می شود.

وی با اشاره به سامانه فروش الکترونیکی کالاهای اساسی بیان کرد: این سامانه به شکل آزمایشی شروع شده و دستاوردهای قابل واگذاری امور به بخش خصوصی محسوب می شوند.

به گفته پارسانیا درحال حاضر آرد مورد نیاز شبکه توزیع از طریق سامانه فروش الکترونیک آرد به فروش می رسد و عملیات مالی آن نیز متمرکز است.

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به خشکسالی تابستان گذشته و سرما زدگی زمستان گذشته نیز اظهارداشت: به همین دلیل بخش بزرگی از گندم مورد نیاز کشور از داخل تامین نمی شود و مجبور به واردات هستیم این در حالی است که اگر امکانات سیستمهای پشتیبانی کمتر از حد فعلی بود عملا تحقق این امر امکانپذیر نمی شد.