سونوگرافیهای سه بعدی برای جنین خطرساز است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد مهدی آراسته بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: دستگاه های سونوگرافی سه بعدی و چهاربعدی برای گرفتن تصویر مناسب حداکثر انرژی "آلتراسوند" را به داخل بدن می فرستند و چنانچه "prob" این دستگاه به میزان کافی بر روی شکم مادر باردار نگه داشته شود همانند مایکروویو عمل کرده و از نظر تئوری حتی می تواند مایع آمونیوتیک (کیسه آب اطراف جنین) را به جوش بیاورد و بافتهای بدن جنین را دچار آسیب کند.

وی تصریح کرد: بر اساس موارد گزارش شده جنینهایی که به هر دلیلی بعد از انجام سونوگرافی های سه یا چهار بعدی رنگی سقط شده اند زیرپوستشان حبابهای هوا مشاهده شده و تاولهای پوستی نیز داشته اند.

این استاد دانشگاه هشدار داد: در مطالعات مختلف ثابت شده به دلیل انرژی بسیار بالا امکان بروز آسیب جدی بر حلزون شنوایی جنین نیز وجود دارد.

آراسته متذکر شد: در حال حاضر به دلیل عدم آگاهی نسبت به خطرات جدی این نوع سونوگرافیها، مادران اغلب برای تعیین جنسیت جنین یا تهیه عکس سه بعدی برای استفاده در آلبوم نوزاد اقدام به انجام این سونوگرافیها می کنند که هیچ کاربرد علمی ندارد.

استاد بخش رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضرورت استفاده از این نوع سونوگرافیها را در مواردی بسیار محدود مانند تشخیص لب شکری یا بیماریهای استخوانی جنین ذکر کرد و افزود: در همه موارد در مرحله اول سونوگرافیهای معمولی انجام و تنها با تشخیص پزشک متخصص، سونوگرافی های سه یا چهار بعدی تجویز می شود.

آراسته عنوان کرد: به دلیل آموزشهای ارائه شده در اروپا و آمریکا مادران باردار حاضر به انجام سونوگرافیهای حتی معمولی نیز نیستند، در کشور انگلستان حداکثر یک بار برای تعیین تاریخ زایمان سونوگرافی انجام می شود و در کشوری مثل آمریکا حتی این یکبار نیز از طرف مادران تقاضا نمی شود.

وی اضافه کرد: این درحالیست که در ایران در طول دوران بارداری چندین مورد سونوگرافی انجام می شود که اغلب به اصرار بیمار و برای تعیین جنسیت جنین است و هیچ ضرورتی برای انجام آن وجود ندارد.

این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر لزوم آگاه سازی مادران بر تبعات جبران ناپذیر سونوگرافیهای غیرضروری افزود: باید فرهنگسازیهای لازم در این زمینه صورت گیرد و مادران آگاهی یابند که در استفاده از این وسیله برای تعیین جنسیت جنین در مواردی اشتباه صورت می گیرد و بر اساس آن سلامت جنین به طور جدی به خطر می افتد.

آراسته با اشاره به اینکه سونوگرافیهای سه یا چهار بعدی حدود سه سال بوده که وارد ایران شده، افزود: این وسیله در مراحل اولیه بررسی علمی قرار دارد که کاربرد علمی آن در بسیاری از موارد ثابت نشده و ممکن است که اثرات مخربش در سالهای آینده مشخص شود.