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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۱

فیلم جدید موتمن در مرحله ساخت موسیقی

فیلم جدید موتمن در مرحله ساخت موسیقی

مانی جعفرزاده مشغول ساخت موسیقی متن فیلم تلویزیونی "دماغ" به کارگردانی فرزاد موتمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "دماغ" برای شبکه یک تولید می‌شود و در قالب یک اثر داستانی به مسئله جراحی زیبابی بینی و رواج این مسئله در جامعه امروز می‌پردازد.

"دماغ" بر اساس فیلمنامه طاهره ولی‌پور ساخته می‌شود و سهیلا گلستانی، ژاله صامتی، طناز طباطبائی، رضا خندان، نسیم صداقت زاده، محمد مجدزاده، اکبر وارث و بیژن پیش داوری در آن بازی می‌کنند. محمدجواد جعفرپور بازیگر خردسال پروژه است.

عوامل فیلم تلویزیونی "دماغ" عبارتند از ابراهیم زاهدی‌فر تهیه‌کننده، بابک رضاخانی تدوین، مرتضی پورصمدی مدیر تصویربرداری، پیام حسین سوری طراحی صحنه و لباس، شیوا خجسته طراح گریم و علیرضا محمودزاده برنامه‌ریز و دستیار کارگردان.

کد مطلب 792998

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