عباس صوفی رئیس هیئت فوتبال استان همدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان همدان پیش از ظهر امروز به ریاست علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در سالن همایش‌های استانداری همدان برگزار شد و در پایان عباس صوفی با کسب 19 رای از 19 رای ماخوذه از اعضا مجمع به عنوان رئیس هیئت فوتبال این استان انتخاب شد.

برای شرکت در انتخابات ریاست هیئت فوتبال استان همدان نفراتی چون بابایی، چشم نور، رجبیان، زندی، سلیمیان و صوفی ثبت نام کرده بودند که از این جمع تنها صوفی در مجمع انتخابات این هیئت حضور یافت.

اداره کل تربیت بدنی استان همدان در دعوتنامه ارسالی برای اعضا مجمع انتخابات هیئت فوتبال این استان، محل برگزاری مجمع را سالن ابن سینا تربیت بدنی همدان اعلام کرده بود اما با کمال تعجب مجمع امروز بدون اطلاع قبلی به اعضا، در سالن همایش‌های استانداری همدان برگزار شد.

این مراسم ابتدا با صحبت‌های کفاشیان برای اعضا مجمع آغاز شد، در ادامه محمد عیوقیان، سرپرست پیشین هیئت فوتبال استان همدان فعالیت این هیئت را برشمرد و پس از آن عباس صوفی، کاندیدای اصلی ریاست هیئت فوتبال استان همدان برنامه‌های خود را رسما اعلام کرد.

رای گیری از اعضا مجمع برنامه بعدی بود که طی آن 19 عضو حاضر به صوفی رای دادند. پس از قرائت آرا، کاظم اولیایی به ایراد سخنرانی پرداخت و چند پیشنهاد به علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال داد.

در بخشی از مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان همدان از سوی تربیت بدنی این استان و باشگاه پاس همدان از زحمات محمد عیوقیان، سرپرست پیشین هیئت فوتبال همدان تقدیر و تشکر شد.