واشنگتن تایمز بررسی کرد: تیم جدید امنیتی اوباما و ایران/عقب نشینی از شعارهای انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن تایمز با اشاره به انتخاب هیلاری کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه و ابقاء رابرت گیتس در پست وزارت دفاع که هر دو در ترکیب تیم عملیاتی اوباما به عنوان پرچمداران سیاستهای خارجی وی از اهمیت خاصی برخوردارند، نوشت : با نگاهی برعمده ترین مسائلی که اوباما در طول مبارزات انتخاباتی خود بر آنها تاکید کرد مانند جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی ازعراق، اولویت بخشیدن به مذاکرات صلح اسرائیل و(تشکیلات خودگردان)فلسطین و ادامه تلاشهای دیپلماتیک درباره ایران می توان دریافت که انتخاب این افراد درواقع آغازعقب نشینی وی از شعارهای انتخاباتی است.

روزنامه مذکور می افزاید: مسئله مطرح درباره هیلاری کلینتون نامزد پست وزارت امور خارجه آن است که وی زمانی که درجریان انتخابات دربرابر اوباما مبارزه می کرد؛ ایده مطرح شده از سوی اوباما مبنی بر گفتگو با رهبران کشورهایی مانند ایران را غیرمسئولانه و واقعا ساده لوحانه توصیف کرد و زمانی هم که در سنا بود درسال 2003 به طرح حمله به عراق و نیز اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک سازمان تروریستی رای مثبت داد و علاوه بر آن(به زعم خود و با وجود صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران)اعلام کرد که اگر ایران علیه اسرائیل از سلاح هسته ای استفاده کند کاملا این کشور را نابود خواهد کرد.

واشنگتن تایمز درادامه با اشاره به اینکه کلینتون در اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) محبوب ترین سیاستمدار آمریکایی محسوب می شود، نوشت : به نظر می رسد اوباما نیز برای فراراز انتقادهایی که ممکن است به خاطر عمل به سیاستهای اعلام شده خود در دوران انتخابات روبروشود - به ویژه از سوی اسرائیلی ها و نیز سیاستمداران آمریکایی طرفدار صهیونیسم - به انتخاب کلینتون به عنوان کسی که در نوک پیکان سیاست خارجی آمریکا قرار خواهد گرفت، دست زده است تا مسئولیت بسیاری از اعمال خود و انتقادات احتمالی را متوجه وی کند.

این روزنامه درباره انتخاب مجدد رابرت گیتس به عنوان وزیر دفاع نیزنوشت : ظاهرا اوباما با آگاهی از میراث تلخی که رئیس جمهور فعلی در عراق و افغانستان برای وی به جای خواهند گذاشت؛ وزیر دفاع فعلی را در جایگاه خود نگه داشت تا هرگونه عواقب سیاسی وامنیتی ناشی ازعقب نشینی نیروهای آمریکایی ازعراق را به عنوان نتیجه سیاستهایی جلوه دهد که از سوی بوش پی ریزی شده و توسط وزیر دفاع وی عملیاتی شده است.

واشنگتن تایمز در پایان نوشته است که هرچند ممکن است دلایل اساسی و محکمی برای انتخاب دو فرد مذکور از سوی اوباما مطرح شود، اما واقعیت آن است که همین موضوع یعنی شخصیت و پیشینه افرادی که وی برگزیده است به شکل واضح تری نشانگر این امر است که اوباما در همین آغاز راه دریافته است که سیاست ورزی به این سادگی ها هم نیست.