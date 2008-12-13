13 کتابخانه عمومی در شهریار وجود دارد

محمدعلی جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: هم اکنون چهار باب از این کتابخانه توسط شهرداریها جانمایی شده است و اگر اماکن جانمایی شده تغییر کند، امید است با همکاری کمیته برنامه ریزی فرمانداری و تعامل بسیار خوب شهرداریها، شوراها، استانداری و وزارتخانه نسبت به احداث تدریجی آن کتابخانه ها اقدام شود.

وی افزود: بعضی از این کتابخانه ها مانند اندیشه و کتابخانه مرکزی شهریار در دست ساخت و یا در شرف احداث هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: از سال 75 دو فرهنگسرا در اختیار اداره ارشاد قرار داده شده که هم اکنون دو فرهنگسرای مذکور در اختیار اداره ارشاد نیست، تنها در شهر ملارد یک فرهنگسرا با 85 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.

جعفریان بیان داشت: طبق توافق به عمل آمده این فرهنگسراها مدتی در اختیار این اداره بود ولی مقرر شده شهرداری شهریار و شورای شهر طبق توافق نامه به عمل آمده نسبت به واگذاری 10 هزار متر زمین برای ساخت مجتمع بزرگ فرهنگی هنری، اداری به این اداره اقدام کنند که تاکنون به تعهد خود عمل نکرده اند.