استقلال اهواز با پیروزی مقابل مس شخصیت خود را احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، اکبر میثاقیان پس از بازی با مس کرمان در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز اظهار داشت: سومین پیروی ما یک پیروزی شیرین و دلچسب بود زیرا باعث احیای شخصیت تیمی استقلال اهواز شد.

وی ادامه داد: در هفته چهارم که تیم استقلال اهواز را تحویل گرفتم یکدلی در تیم وجود نداشت ولی اکنون کلیه اعضای مدیریتی، کادر فنی و بازیکنان با هم یکدل وهمصدا شده اند که نتیجه آن کسب پیروزی های شیرین در چند بازی اخیر است.

میثاقیان تصریح کرد: در این بازی از تیم پرستاره مس کرمان بسیار سرتر بودیم ولی نباید از درخشش عالی حمیدرضا بابایی، دروازه بان استقلال اهواز غافل بود که بی شک بهترین بازیکنان میدان بود.

سرمربی استقلال اهواز تاکید کرد: برای برطرف کردن برخی ضعف های استقلال اهواز به چند بازیکن جدید نیاز داریم که احتمالا پس از تعطیلات سه بازیکن جدید را به جمع نفرات خود اضافه می کنیم.

میثاقیان گفت: به علت فرارسیدن تعطیلات نیم فصل تمرینات استقلال اهواز به مدت چهار روز تعطیل خواهد شد.

بازی دو تیم استقلال اهواز و مس کرمان جمعه در ورزشگاه تختی اهواز با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال انجام شد.