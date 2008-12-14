احتمال تولد نوزادان لب شکری در میان مادران سیگاری بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "هلت دی نیوز"، نتایج تحقیقات نشان می دهد سیگار کشیدن در زمان بارداری مادر برای جنین مضر است اما شدت آسیب به جنین در سه ماهه اول بارداری به مراتب بیشتر است.

بر اساس نتایج بدست آمده چنانچه مادر در سه ماهه اول بارداری خود در حدود 10 نخ سیگار در روز بکشد احتمال لب شکری شدن نوزاد تقریبا به 100 درصد می رسد.

نکته قابل ملاحظه اینجاست که اگر خود مادر در این دوران سیگار نکشد اما در روز در حدود 2 ساعت در معرض دود سیگار فرد دیگری نیز باشد این احتمال به 60 درصد می رسد.

لب شکری شدن نوزادان به دلیل شکاف در کام و لب نه تنها از نظر ظاهر بلکه از نظر نحوه شیر و غذا خوردن و صحبت کردن فرد تاثیرات منفی زیادی دارد.

بسیاری از محققان معتقدند پس از سیگار استفاده از مواد دارای نیتریت در تغذیه مانند سوسیس و کالباس و استفاده از برخی داروها نیز در دوران بارداری می تواند موجب افزایش احتمال لب شکری شدن جنین گردد.