امام جماعت مسجد الحرام خواستار اتحاد جهان اسلام شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، امام جماعت مسجد الحرام و همچنین رئیس مجلس شورای عربستان گفت که زیارت اقدامی لازم برای پرستش است و این عمل بر اتحاد مسلمانان تاکید دارد.

بن حمید که در خطبه های نماز جمعه سخن می گفت افزود: "حج نیز مانند نمازهای واجب، ذکات و روزه بر اتحاد مسلمانان تاکید دارد و این اقدامات آنها را متحد و آنها را به مسیر یکسان و پرستش خدای یگانه باز می گرداند و در پرستش کنندگان احساس برادری به وجود می آورد.

وی همچنین حج را با فضیلت ترین سفر یک مسلمان توصیف کرد که در این سفر او بزرگترین قربانی عمر خود را به عمل می آورد.

این مقام سعودی هدف از زیارت خانه خدا را جلب عشق و رافت الهی توصیف کرد.

در رویدادی دیگر در همین ارتباط عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ مفتی اعظم عربستان نیز در اظهاراتی در خطبه های نماز جمعه اتهامات وارده بر اسلام را در زمینه تروریسم رد کرد و گفت: اسلام از تروریسم حمایت نمی کند و در تفکر دین اسلام ریختن خون بیگناهان به شدت تقبیح شده است.