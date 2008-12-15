گلبال بانوان با طراحی لباس ویژه در پارالمپیک لندن حضور می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی اصغر هادی زاده پیش از ظهر امروز در مجمع انتخاب رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان آذربایجان شرقی افزود: با تلاش کادری مجرب لباس مخصوص گلبال بانوان نابینایان طراحی و آماده شد و امید است تیم گلبال بانوان کشور حضوری قوی در رقابتهای جهانی، آسیایی و بین المللی داشته باشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه تیم گلبال ایران اسلامی به علت عدم حضور در برابر تیم اسرائیل در پارالمپیک سئول محرومیت طولانی داشت و در این چند سال از صحنه ورزش جهان تیم گلبال حذف شده بود.

هادی زاده با بیان اینکه پس از چند سال دوری در پارالمپیک چین حضوری قابل قبول داشتیم، ادامه داد: با طراحی این لباس و حضور تیم گلبال بانوان نابینایان و کم بینایان کشور در مسابقات برون مرزی، کشورهای اسلامی نیز از لباس بانوان ایران بسیار استقبال کردند.

به گفته وی، لباس طراحی شده تحول شگرف و بزرگی را در ورزش گلبال بانوان جهان و کشورهای اسلامی ایجاد کرده است.

رئیس فدارسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان در خصوص برنامه های تیم گلبال بانوان گفت: مسابقات گلبال بانوان برای حضور و انتخاب نفرات برتر در رقابتهای گوان جو در ساری در حال برگزاری است و امید داریم برای اولین بار در تاریخ ورزش کشور اولین تیم بانوان ایران در تیم گلبال در پارالمپیک لندن حضور یابد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در ورزش کشور گفت: با توجه به کمبودهای مالی و تجهیزاتی موجود در ورزش باید اذعان داشت سخت ترین مدیریت در کشور مدیریت ورزش و تربیت بدنی است گرچه باور آن برای کسانی که در خارج از گود هستند مشکل است.

وی با بیان اینکه شعار در ورزش روشن دلان جایی ندارد، گفت: با توجه به اینکه در سال 1379 از بدنه فدارسیون معلولین جدا شدیم با مشکلات عدیده دست به گریبان بوده ایم که با تلاش و همدلی و اتحاد جامعه روشن دلان و حمایت مسئولین به فدراسیونی مستقل تبدیل شدیم.

هادی زاده تاکید کرد: در حال حاضر برای حضور در رقابتهای بین المللی با توجه به بودجه و اعتبارات ریالی و دلاری با مشکل روبرو هستیم.