326 میلیون ریال به مراکز توانبخشی فردوس اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، کاظم نظم ده صبح امروز در جمع مسئولیت بهزیستی فردوس مبلغ 10 میلیون ریال جهت ترمیم حقوق پرسنل و نیز 40 میلیون ریال جهت تهیه یک وعده غذای گرم در روز برای معلولان مرکز ارمغان، اختصاص داد و ابراز امیدواری کرد: که با افزایش یارانه ها و پرداخت این مبلغ، مشکلات مرکز تا حدی مرتفع شود.

معاون توانبخشی سازمان بهریستی کشور همچنین مبلغ 100 میلیون ریال به مرکز گلها و نیز 100 میلیون ریال به مرکز فجر امید اختصاص داد.

نظم ده در ادامه سفر خود از گروه همیار معلولان با عنوان ایزدیاد که متشکل از پنج دختر معلول تحت پوشش بهزیستی می باشد دیدار و مشکلات آنها را مورد بررسی قرار داد.

مراکز ارمغان، مرکز نگهداری دختران کم توان ذهنی گلها و مرکز نگهداری سالمندان فجر و نیز خانواده های معلولان و مراکز تحت پوشش از جمله مراکزی هستند که تخصیص اعتبار یافتند.