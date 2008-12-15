73 هزار دانشجو تحت حمایت مالی کمیته امداد در حال تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حمید رضا ترقی صبح امروز در گردهمایی طلاب زیر پوشش کمیته امداد در کرمان گفت: از حدود 110 هزار دانشجویی که از خانواده بزرگ امداد در حال حاضر در دانشگاها مشغول تحصیل هستند بر اساس اعتباراتی که از طریق مجلس دولت و کمک های مردمی توانستیم تامین کنیم 73 هزار نفر مورد حمایت مالی قرار دارند و بقیه در نوبت حمایت هستند که امیدواریم با کمک هایی که مجلس و دولت خواهند کرد در سال آینده پوشش این حمایت را به جمعیت 110 هزار نفر برسانیم.

ترقی افزود: در طی سال های گذشته تاکنون حدود 87 هزار و 800 نفر از جوانان خانواده امداد در مقاطع کاردانی کارشناسی ارشد دکترا فارغ التحصیل و وارد بازار کار شدند و مسئولیتهای ارزشمندی را در جامعه ما توانسته اند به دست بیاورند.

وی گفت: استان کرمان در حال حاضر حدود7هزار نفر از جوانان تحت پوشش وارد دانشگاه شده اند در حال حاضر حدود دو هزار 500 نفر از حمایتهای مالی ما استفاده می کنند بقیه نیازمند به حمایت هستند این رشد و جهش قبولی در دانشگاه ها مقداری مربوط به هدایت تحصیلی بوده که در قالب برنامه های فرهنگی کمیته امداد ارائه شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) کرمان نیز در ادامه تقویت و گسترش برنامه های فرهنگی توانمند سازی اشتغال و توسعه مشارکتهای مردمی را مهمترین محورهای فعالیت این نهاد دانست.

علیرضا حسن خانی ابراز امیدواری کرد با حمایت بیش از پیش مسئولان این محور ها به بهترین نحو اجرا می شود.