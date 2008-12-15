یک شناگر معلول ورزشکار سال بریتانیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این شناگر معلول در رقابت با "لارا رابسون" ،قهرمان رقابت های دو و میدانی ویمبلدون، و" تام دالی" شیرجه رو به این عنوان دست پیدا کرده است.

برپایه گزارش بی بی سی، سیموندز 14 ساله گفت: واقعا از شنیدن این خبر جا خوردم و بسیار خوشحال هستم.

سیموندز که اصلیتی ولزی دارد در مسابقات شنای آزاد 100 متر و 400 متر پارالمپیک 2008 پکن به عنوان قهرمانی رسید.

او جوان ترین ورزشکار بریتانیایی است که در رقابت های انفرادی پارالمپیک صاحب مدال طلا شده است.

سیموندز گفت: یک سال استثنایی را پشت سر گذاشتم. من رقبای بزرگی چون تام دالی و لارا رابسون را از پیش رو برداشتم.