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۲۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۱

یک شناگر معلول ورزشکار سال بریتانیا شد

النور سیموندز، دارنده دو مدال طلای رقابت های پارالمپیک پکن، از سوی بی بی سی به عنوان برترین شخصیت جوان ورزشی سال 2008 بریتانیا انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شناگر معلول در رقابت با "لارا رابسون" ،قهرمان رقابت های دو و میدانی ویمبلدون، و" تام دالی" شیرجه رو به این عنوان دست پیدا کرده است.

برپایه گزارش بی بی سی، سیموندز 14 ساله گفت: واقعا از شنیدن این خبر جا خوردم و بسیار خوشحال هستم.

سیموندز که اصلیتی ولزی دارد در مسابقات شنای آزاد 100 متر و 400 متر پارالمپیک 2008 پکن به عنوان قهرمانی رسید.

او جوان ترین ورزشکار بریتانیایی است که در رقابت های انفرادی پارالمپیک صاحب مدال طلا شده است.

سیموندز گفت: یک سال استثنایی را پشت سر گذاشتم. من رقبای بزرگی چون تام دالی و لارا رابسون را از پیش رو برداشتم.

کد مطلب 801058

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