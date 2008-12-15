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۲۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۸

سالن جدید حوزه هنری پذیرای هنرمندان سراسر کشور است

سالن جدید حوزه هنری پذیرای هنرمندان سراسر کشور است

معاون امور مالی حوزه هنری از بسترسازی سالن تازه تأسیس حوزه هنری برای تولیدات هنری هنرمندان سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معینی‌بخش به پایگاه خبری حوزه هنری گفت: هر چه سالن، نگارخانه و پلاتو در حوزه هنری بسازیم، مجموعه‌ای از فضاهای فیزیکی برای بستر تولیدات هنرمندان است و تلاش می‌کنیم این بستر هر چه بیش از پیش ایجاد شود.

در روزهای اخیر سالن تازه و پلاتو بالای آن، نگارخانه‌های طبقه همکف و اول و همچنین کارگاه مجسمه‌سازی تأسیس و سالن تازه گشایش یافته است. سالن اصلی تالار اندیشه و تالار مهر نیز به جدیدترین تکنولوژی روز از اسپانیا و ایتالیا تجهیز شده و هزینه‌ آن تا سقف یک میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

کد مطلب 801072

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