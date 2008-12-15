سالن جدید حوزه هنری پذیرای هنرمندان سراسر کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معینی‌بخش به پایگاه خبری حوزه هنری گفت: هر چه سالن، نگارخانه و پلاتو در حوزه هنری بسازیم، مجموعه‌ای از فضاهای فیزیکی برای بستر تولیدات هنرمندان است و تلاش می‌کنیم این بستر هر چه بیش از پیش ایجاد شود.

در روزهای اخیر سالن تازه و پلاتو بالای آن، نگارخانه‌های طبقه همکف و اول و همچنین کارگاه مجسمه‌سازی تأسیس و سالن تازه گشایش یافته است. سالن اصلی تالار اندیشه و تالار مهر نیز به جدیدترین تکنولوژی روز از اسپانیا و ایتالیا تجهیز شده و هزینه‌ آن تا سقف یک میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.