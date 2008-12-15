نقش جهان مجموعه ملی است / ورزشگاه آزادی دیگری را در اصفهان راه اندازی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی ساعت 15:20 دقیقه ظهر امروز و برای بازدید از آخرین وضعیت بازسازی و تکمیل مجموعه ورزشی نقش جهان اصفهان، وارد این شهر شد.

علی آبادی که به همراه افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک، هاشمی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی، میرزاآقابیک دبیر اجرایی دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی و هادیانی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به اصفهان سفر کرده است، در بدو ورود به این شهر مورد استقبال بختیاری استاندار، شیران مدیرکل تربیت بدنی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اصفهان قرار گرفت.

رئیس سازمان تربیت بدنی بلافاصله با حضور در مجموعه ورزشی نقش جهان از نزدیک نظاره گر ساخت و ساز و تکمیل فاز دوم این مجموعه قرار گرفت و توصیه های لازم برای تسریع در تکمیل این مجموعه ورزشی را ارائه کرد. وی ابتدا از ورزشگاه فوتبال این مجموعه بازدید کرد و سپس از سالن 6 هزارنفری و استخرسه گانه بین المللی این مجموعه دیدن کرد.

در ادامه این برنامه، علی آبادی در جمع خبرنگاران، مجموعه ورزشی نقش جهان اصفهان را مجموعه ملی خواند و گفت:" درصدد آن هستیم که یک ورزشگاه آزادی دیگر را در اصفهان بسازیم و قطعا امکانات و حمایت های لازم را برای عملی شدن این موضوع انجام می دهیم."

وی ادامه داد: " سال آینده قرار است مسابقات کشورهای اسلامی با حضور 57 کشور در ایران برگزار شود که اصفهان هم به عنوان یکی از میزبانان این مسابقات محسوب می شود، به همین دلیل باید مجموعه ورزشی نقش جهان اصفهان به بهترین شکل ممکن تکمیل شود تا محل مناسبی برای برگزاری آن رقابت ها باشد."

رئیس سازمان تربیت بدنی سپس از مجموعه ورزشی سپاهان که یکی از زیر مجموعه های مهم نقش جهان اصفهان است بازدید کرد و محمدرضا ساکت توضیحات لازم در خصوص این مجموعه که مجری ساخت آن باشگاه سپاهان است، را ارائه داد.