تاثیر "نردبام آسمان" از صدها کتاب بیشتر است

وی در حاشیه بازدید امروز خود از پشت صحنه مجموعه درباره جایگاه پرداختن به شخصیت غیاث الدین جمشید در رسانه ملی به خبرنگار مهر گفت: ما شخصیت‌های علمی بزرگ زیاد داریم و تولید مجموعه درباره آنها آسان نیست. باید به لحاظ کمی و کیفی در پرداخت درست شخصیت برای بینندگان دقت شود، چون در غیر این صورت تمام زحمات زیر سئوال می‌رود.

صحنه‌ای از بازدید پیشین دکتر ولایتی و مهندس ضرغامی از پشت صحنه "نردبام آسمان"

مشاور تاریخی مذهبی مجموعه "نردبام آسمان" خاطرنشان ساخت: به تصویر کشیدن تاریخ علم کاری دشوار است و در این پروژه سعی شده به لحاظ فیلمنامه، کارگردانی و... دقت لازم اعمال شود. "نردبان آسمان" یکی از نمونه‌های خوب تاریخ علم است و تاثیر آن از صدها کتاب بیشتر است.

دکتر ولایتی در پایان گفت: ما افتخارات زیادی در تاریخ علم داریم و در این باره باید به خودآگاهی برسیم و تصویر آنها را به مخاطبان نشان دهیم.