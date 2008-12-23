صدور پروانه تأسیس چهار واحد شترمرغ پروری در همدان

محمد نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: علاوه بر واحدهای پرواری ه واحد پرورش شترمرغ مادر با ظرفیت 90 قطعه پروانه ساخت نیز صادر شده است.

نظر پور با اشاره به اینکه در استان 3 واحد پرورش شترمرغ مادربا ظرفیت 160 قطعه و سه واحد پرواری با ظرفیت 160 قطعه در استان فعالیت می کنند، افزود: سازمان جهاد کشاورزی در صدور مجوز برای تأسیس واحدهای پرورش شترمرغ هیچ مشکلی ندارد.

وی با اشاره به اینکه شترمرغ سازگار با مناطق خشک است، افزود: این پرونده از نظر ویژگی و تغذیه و گوشت و چرم و پر قابلیت استفاده دارد.

جانشین معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی همدان با بیان اینکه شترمرغ از سرعت رشد بالایی برخوردار است و 2 تا 3 سالگی بالغ می شود، خاطرنشان کرد :علاقمندان به پرورش شترمرغ می توانند با درصدی آورده و استفاده از تسهیلات بانکی جهت ایجاد مرزعه شترمرغ اقدام کنند