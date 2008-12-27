توسعه کشور نیازمند توجه ویژه و جدید به نیروی انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد صدوری صبح شنبه در جمع معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته از نیروی انسانی بیشترین بهره را می برند و ما نیز باید به این سمت حرکت کرده و در بحث بهره وری از نیروی انسانی، بیشتر تلاش کنیم.

وی در مورد افزایش حقوق شاغلین و کارمندان در صورت اجرای لایحه پرداخت هماهنگ حقوق نیز گفت: افزایش حقوق تغییر چندانی نخواهد کرد و انتظاری که در جامعه برای افزایش حقوق 80 تا 100 درصدی وجود دارد، به وقوع نخواهد پیوست.

صدوری تصریح کرد: چندی پیش بحث ها و قول هایی مطرح شد که این قانون از اول آذر ماه اجرایی می شود اما هم اکنون سازمان مدیریت و دفتر راهبردی ریاست جمهوری روی این بحث کار می کند و پیشنهادی نیز در این خصوص ارائه داده ولی اجرایی نشده است.

وی افزود: قانون خدمات کشوری 63 آیین نامه می خواهد تا به تصویب برسد و اجرایی شود، اما هم اکنون از این 63 آیین نامه 10 درصد یعنی شش تا هفت آیین نامه آماده شده که باید به تصویب هیئت وزیران برسد و برای اجرا ابلاغ شود.

مدیر کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی در این نشست در خصوص بازنشستگی پیش از موعد در راستای اصلاح ساختار از بعد نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با قانونی شدن بحث ارفاق سنوات خدمت، این انتظار برای بسیار از افراد به وجود آمد که با 25 سال سابقه خدمت می توانند بازنشسته شوند اما به دلیل چالش های که پیش روی این قانون قرار گرفت، از جمله تامین منابع مالی اجرای این قانون از منبع سهام عدالت، این امر محقق نشد.

وی افزود: نگرانی هایی که در دولت در این باره وجود داشت این بود که اگر این سهام را به عده ای از افراد بازنشسته یا کارمند بدهند و این افراد پس از دریافت سهام اقدام به فروش آن نمایند، این سهام ارزش خود را از دست می داد که این امر سبب شد، دولت از این اقدام صرف نظر کند.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز گفت: برای توسعه در هر کشوری عوامل مختلفی همچون مسائل اقتصادی، اقلیمی، محیطی، قوانین و سیاست گذاری ها، مسائل بهداشتی، فرهنگی، اعتقادات و آداب و رسوم وجود دارد که مهمترین آن عامل انسانی است.

رمضان رویین تن با اشاره به نقش عامل انسانی در توسعه هر کشور گفت: این انسان ها هستند که مملکت را اداره و فرهنگ و عدالت را در هر کشوری بر پا می کنند.

وی افزود: به همین خاطر، بزرگترین سرمایه ی یک مملکت برای توسعه و پیشرفت، با توجه به نوع و دیدگاه آن کشور، انسانها محسوب می شوند.

رویین تن تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی از بزرگترین تشکیلات کشور است و این وزارتخانه جزء معدود وزارتخانه هایی است که هم از نظر وظایفی و هم از لحاظ تنوع کار، بسیار متنوع و گسترده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه کارمندان این سازمان را کارمندانی مخلص و ایثارگر برشمرد وخاطرنشان کرد: امروز ما دیگر مامور و معذور نیستیم بلکه ما مامور و مسئولیم و فلسفه جهادی این مسئولیت را چندین برابر می کند.

در ادامه از سوی برخی از کارکنان این سازمان سئوالاتی در خصوص مسائل مختلف اداری به ویژه بازنشستگی مطرح شد که مورد پاسخگویی مسئول امور بازنشستگی این وزارتخانه قرار گرفت.