موج محکومیت جنایات صهیونیستها / افزایش شهدا و مجروحین به 500 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، امروز صدها نفر با تجمع در برابر سفارت مصر در بیروت که با کمربند امنیتی نیروهای لبنانی محافظت می شد؛ خشم و انزجار خود را از جنایات اشغالگران قدس و سکوت رژیمهای عربی به ویژه مصر ابراز داشتند.



در اردوگاه آوارگان فلسطینی عین الحلوه در لبنان نیز تظاهرات گسترده ای در محکومیت جنایات رژیم اسرائیل برگزار شد.



در این حال زیپی لیونی وزیر امور خارجه رژیم اشغالگر قدس با حمایت از جنایات وحشیانه و جنگی این رژیم در نوار غزه، بر ادامه این جنایات به عنوان تنها گزینه صهیونیستها برای سرکوب مقاومت اسلامی فلسطین به زعم خود تاکید کرد.



سوریه نیز تجاوزات ددمنشانه رژیم اسرائیل به نوار غزه که تا کنون دست کم 195 نفرشهید و بیش از 300 زخمی به جا گذاشته است، محکوم کرد و خواستار برگزاری نشست فوق العاده سران عرب در این باره شد.

پارلمان اردن و ترکیه نیزحملات رژیم اسرائیل به نوار غزه را محکوم کردند.

علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن هم خواستار نشست فوق العاده سران عرب برای توقف حملات اسرائیل به غزه شده است.

رمضان شلح دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین جنایات اسرائیل درغزه را دیریاسین جدید توصیف کرد.

"نمر حماد" مشاور ابومازن بدون محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی با بیان این ادعا که حماس به اسرائیل برای این حملات بهانه داده است، به توجیه این جنایات وحشیانه پرداخت.

رهبر اخوان المسلمین مصر نیز برخی سران عرب را به همدستی با رژیم صهیونیستی در تجاوزات وحشیانه به غزه متهم کرد.

امیر قطر در تماس تلفنی با سران عربستان، کویت و لیبی برگزار نشست فوق العاده سران عرب را بررسی کرد.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرد.

قرار است فردا در خارطوم پایتخت سودان تظاهراتی در همبستگی با مردم مظلوم نوار غزه برگزار شود.