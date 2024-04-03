بیانیه دفتر تبلیغات اسلامی قم در محکومیت حمله به کنسولگری ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر تبلیغات اسلامی، ضمن محکوم کردن حمله ددمنشانه و نیز نسل‌کشی وحشیانه رژیم صهیونیستی در فلسطین مظلوم و جنایات آن در سوریه و لبنان؛ خواستار پاسخ قاطع و بازدارنده نسبت به تجاوزات رژیم تروریست اسرائیل می‌باشد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً (احزاب/۲۳)

عروج ملکوتی جمعی از مستشاران نظامی جبهه مقاومت با حمله تروریستی رژیم صیهونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق را به محضر امام عصر و مقام معظم رهبری و ملت شریف و شهیدپرور تسلیت عرض می‌کنیم.

جنایتکارانی که به زنان و کودکان بی‌دفاع رحم نمی‌کنند و مراکز درمانی را با قصاوت هرچه تمام‌تر ویران می‌کنند، طبعاً حرمت قوانین بین‌المللی و ضوابط دیپلماتیک را رعایت نکرده و برخلاف موازین صریح حقوقی به هر محیطی تجاوز می‌کنند.

شهادت مجاهدان ایرانی در جبهه مقاومت، گویای ایستادگی جمهوری اسلامی ایران بر اصول انسانی و اسلامی خویش در حمایت از مظلومان در برابر ظلم و ظالمان است.

دفتر تبلیغات اسلامی، ضمن محکوم کردن این حمله ددمنشانه و نیز نسل‌کشی وحشیانه آن رژیم در فلسطین مظلوم و جنایات آن در سوریه و لبنان؛ خواستار پاسخ قاطع و بازدارنده نسبت به تجاوزات رژیم تروریست اسرائیل می‌باشد.

در این ایام عزیز سلام و مغفرت و درجات متعالی را برای این شهیدان سعادتمند؛ و صبر و اجر مضاعف برای خانواده‌های محترمشان و پیروزی کامل جبهه مقاومت بر استکبار جهانی را از خداوند متعال مسئلت داریم.