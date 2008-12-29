مجوز دهندگان حمله به غزه نقاب اسلامی و عربی بر چهره دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی وزیر ارشاد که به نمایندگی از هیئت دولت در تجمع مردمی برای محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، ، در میدان فلسطین تهران سخن می گفت، اظهار داشت: عملیات هوایی صهیونیستها و اقدامات جنایتکارانه آنان علیه مردم غزه کم بود که اکنون آنها عملیات گسترده زمینی را هم آغاز کرده و یا در تدارک آن هستند.

وی افزود: یک لحظه به اتفاقات غزه و حضور جانانه مردم آن در برابر رژیم صهیونیستی توجه کنید ، فکر می کنید که این همه قربانی در راه خدا برای چیست؟ آیا این بهای آزاد کردن یک سرزمین است یا تشکیل یک حکومت مستقل؟ بله همه اینها درست است؛ اما آنچه در غزه اتفاق می افتد، به دلیل آزاد ساختن سرزمین مظلوم فلسطین از زیر تیغ صهیونیستها و اربابان آنان نیست.

وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته رویکرد مردم مظلوم فلسطین و لبنان در جهت رفع تهدید از کل جهان اسلام بوده است، تاکید کرد: رژیمی که در گذشته سایر کشورهای اسلامی و عربی را تهدید می کرد امروز مجبور به تهدید مردم مظلوم فلسطین شده است یعنی فلسطینیان در حال حاضر باید بهای آزادی سرزمین خود را بپردازند ولی این آزادی و مقاومت در برابر رژیم غاصب صهیونیستی برای تمامی جهان اسلام است پس چرا باید مردم غزه و فلسطین تنها باشند.

صفار هرندی در معرفی مردم غزه چنین گفت: آنان کسانی هستند که از یاوه گویی رسانه های غربی و توطئه ها و توهین های مستکبرین به جهان اسلام بیزارند و به این خاطر به جنگ با رژیم صهیونیستی برخاسته اند. آیا این حق است که مردمی که برای اسلام می جنگند تنها باشند.

وزیر ارشاد تصریح کرد: خواسته مردم مظلوم غزه این است که کشورهای اسلامی پشت آنان را خالی نکنند. اگر کمی دقت کنیم خواهیم دید که شعارهایی را که ما علیه استکبار می دهیم مردم غزه عملی کردند اما ننگ بر آنانی که اسم مسلمان بر خود می نهند و در چنین زمان حساسی که جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه پایان ندارد، جام شرابشان را می نوشند.

وی با تاکید بر اینکه کسانی که مجوز حمله به غزه را داده اند نقاب اسلامی و عربی بر چهره دارند یاد آور شد : آنان هم پیمانان صهیونیستها هستند، کسانی که از بی جربزگی و ناتوانی دلهایشان در مقابل صهیونیستها لرزیده است .

صفار هرندی گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از آحاد ملت مسلمان ایران و به عنوان تابع، مرید و مقلد رهبر معظم انقلاب به تبع مردمی که همواره ثابت کرده اند دلهایشان پیوند خورده با ملت مظلوم فلسطین است امروز در کنار آنان برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه قرار گرفته اند تا جنایات رژیم اشغالگر قدس را محکوم کنند.

وزیرارشاد با اشاره به تصمیمات مهم شب گذشته دولت برای موضوع غزه اظهار داشت: براساس این تصمیمات باید جنایتکاران صهیونیستی را برای محاکمه به دادگاه عدل معرفی کنیم، همچنین تا جایی که توان داریم از کمک به مردم غزه دریغ نکنیم که در این رابطه دو فروند هواپیما و یک کشتی شامل کمکهای ضروری از جمهوری اسلامی ایران به غزه ارسال شده است و همچنین پیش بینی شده که دستگاههایی کمکهای مردمی را برای مردم غزه جمع آوری کنند.