محکومیت حملات به غزه و قطع روابط دیپلماتیک کشورهای خاورمیانه با اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین راستا سخنگوی وزارت خارجه اندونزی ضمن محکومیت شدید حملات اسرائیل علیه فلسطینی ها، خواستارحل سیاسی قضیه از طریق سازمان ملل شد.

همچنین نهادها و سازمانهای اسلامی اندونزی همچون جبهه مدافعان اسلام، دانشجویان مسلمان اندونزی، جماعت المسلمین (حزب الله) از مدرسه اسلامی بوگور، نهضت العلماء ، سازمان محمدیه و مجلس العلماء اندونزی طی چند روز گذشته ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به مردم غزه خواستار قطع روابط دیپلماتیک کشورهای خاورمیانه با اسرائیل ، تحریم این رژیم و کمک به مردم فلسطین شدند.

حزب عدالت و رفاه اندونزی نیز ضمن محکومیت اقدامات وحشیانه اسرائیل، خواستار کمک دولت اندونزی و سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی برای توقف حملات اسرائیل شد.

همچنین بنا به گزارش مطبوعات فیلیپین ، دولت این کشور در محکومیت اسرائیل به جامعه جهانی پیوسته است.

وزارت امور خارجه فیلیپین نسبت به تداوم خشونت ها در فلسطین اشغالی ابراز تاسف کرده و خواستار متوقف شدن اقدامات خشونت آمیز و احترام به قوانین بین المللی شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن به همراه جمع کثیری از ایرانیان و کارکنان نهادهای ایرانی مقیم چین ضمن حضور در سفارت فلسطین در پکن، حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه را محکوم کرده و بر ضرورت همراهی و همدلی همه مسلمانان، ملت ها و کشورهای آزادیخواه و عدالت طلب با مردم فلسطین تاکید کردند.

روزنامه چاینادیلی نیز در صفحه اول خود عکس بزرگی از تجمع ایرانیان مقیم ژاپن در محکومیت جنایات اسرائیل و حمایت از مردم غزه را به چاپ رساند.