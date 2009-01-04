محفل انس با قرآن با یاد دکتر کاظمی آشتیانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این محفل انس با قرآن که جمعی از قاریان ممتاز بین المللی و گروه تواشیح قدر حضور داشتند، آیاتی از قرآن کریم قرائت شد و با پخش کلیپی از سخنان مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی که در خصوص توجه به قرآن در جمع جهادگران سخن گفته بود، ادامه یافت.

دکتر طیبی رئیس جهاددانشگاهی، دکتر منتظری رئیس پیشین جهاددانشگاهی، معاونان جهاددانشگاهی، مسئولان و پژوهشگران پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی، جمع زیادی از اعضای خانواده و دوستان مرحوم سعید کاظمی آشتیانی در این محفل حضور یافتند.

مرحوم سعید کاظمی آشتیانی روز اول فروردین ماه 1340 در تهران به دنیا آمد. وی پس از طی دوران متوسطه در رشته فیزیوتراپی وارد دانشگاه علوم پزشکی ایران شد و در همین رشته و در همین دانشگاه موفق به کسب مدرک کارشناسی ارشد شد و در سال 1361 جهاددانشگاهی گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران را تاسیس کرد.

پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی خرداد ماه سال 1370 با مدیریت دکتر کاظمی پس از پی گیری و تلاش فراوان به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد که تاکنون هزار زوج نابارور با بهره مندی از خدمات این مرکز پیشرفته درمان ناباروری صاحب فرزند شده اند. دکتر کاظمی در ادامه تحصیل خود موفق به کسب مدرک دکتری در رشته علوم تشریحی از دانشگاه تربیت مدرس در اسفند 76 شد.

او در دوران حیات کوتاه خود در دو حوزه مدیریتش موفقیتهای چشمگیری همچون گسترش روشهای پیشرفته درمان ناباروری، تولید و تکثیر و انجماد سلولهای بنیادی جنینی و شبیه سازی (کلونینگ) حیوانات را رقم زد.

از جمله تلاشهای دکتر کاظمی می‌توان به راه اندازی و برگزاری شش دوره جشنواره بین المللی رویان‏، توسعه تحقیقات در زمینه باروری و ناباروری، شبیه سازی، برگزاری دو دوره جشنواره آسیایی "بهداشت خانواده" و دهها فعالیت ارزنده علمی دیگر را نام برد.

همچنین وی در سال 83 به دلیل تلاشهای فراوان ایشان در زمینه تحقیقات سلول‌های بنیادی جنینی به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار کشور معرفی شد و در سال جاری نیز در یازدهمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی از رئیس جمهور تندیس رازی را دریافت کرد.

دکتر "کاظمی آشتیانی" رئیس پژوهشکده رویان در 14 دی ماه سال 84 در سن 44 سالگی بر اثر عارضه قلبی در گذشت.