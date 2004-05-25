اعضاي اوپك هيچ اختلافي با هم ندارند

به گزارش خبرگزاري مهر ، علي النعيمي در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط وجود هرگونه اختلاف يا كشمكش را ميان اعضاي سازمان كشورهاي توليد كننده نفت" اوپك" رد كرد.

النعيمي در پايان سمينار انرژي در آمستردام گفت: دليل اينكه اعضاي اوپك نتوانستند در نشست غير رسمي اخير خود درباره افزايش سهميه توليد به توافق برسند به خاطر غيبت دو وزير از كشورهاي عضو بود.

وي افزود: حمايت مطلق و كاملي از همكاري ميان مصرف كنندگان و توليد كنندگان براي آرامش و ثبات قيمت ها براي دستيابي به بهاي عادلانه و معقولانه وجود دارد.

اين در حالي است كه خبرگزاري ها دو روز گذشته از وجود اختلاف ميان اعضاي اوپك درباره افزايش توليد نفت خبر داده بودند.

خبر ديگر اينكه بهاي نفت در بورس تجاري " نايمكس "نيويورك با 50 سنت افزايش به 80/40 دلار در معاملات روز گذشته رسيد بهاي نفت برنت درياي شمال نيز با 18/1 دلار افزايش به 69/37 دلار رسيد .

با وجودي كه عربستان متعهد شده است با افزايش توليد نفت خود آرامش را به بازار نفت برگرداند اما اين نگراني همچنان وجود دارد كه اقدام عربستان نيز پاسخگوي تقاضاي جهاني نباشد.

از سوي ديگر رئيس سازمان اوپك گفت: از افزايش توليد نفت براي آرامش قيمت ها حمايت مي كند.

وزير نفت اندونزي هيچ اشاره اي به ميزان افزايش احتمالي توليد اشاره اي نكرد.



